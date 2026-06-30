LILAMA 18 – Tiên phong trong lĩnh vực thi công và lắp máy tại Việt Nam

30/06/2026

Thành lập từ năm 1977, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) là một trong những đơn vị kinh doanh dẫn đầu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và xây lắp công nghiệp. Sau hơn 45 năm hình thành và phát triển, LILAMA 18 đã có một vị trí vững vàng trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và xây lắp Việt Nam, được các đối tác trong và ngoài nước tín nhiệm qua bề dày kinh nghiệm với uy tín và chất lượng cao sau hàng loạt các công trình đã hoàn thành tại Việt Nam và nước ngoài.

Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí của LILAMA 18 tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hiện đại, tại những nhà máy rộng lớn và các công trường sôi động, những người công nhân vẫn ngày ngày âm thầm tạo nên các công trình mang tầm vóc quốc gia. Với Công ty Cổ phần LILAMA 18, hành trình ấy được viết nên từ những tấm thép, những mối hàn và khát vọng đưa năng lực chế tạo và xây lắp của người Việt vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.



Từ trên cao nhìn xuống, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí của LILAMA 18 tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên như một đại công trường hiện đại. Những dãy nhà xưởng trải dài, những hệ thống cẩu trục vận hành liên tục và các khu vực gia công được tổ chức khoa học tạo nên nhịp điệu sản xuất không ngừng nghỉ. Đây là nơi những ý tưởng kỹ thuật được hiện thực hóa thành các sản phẩm cơ khí siêu trường, siêu trọng, phục vụ cho nhiều công trình công nghiệp trọng điểm trong và ngoài nước.

Công trường thi công, lắp đặt và chạy thử của LILAMA 18 tại Cảng Cái Mép, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Nổi bật trong hoạt động sản xuất của LILAMA 18 là khả năng chế tạo những cấu kiện và thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bên trong nhà máy, ánh lửa hàn lóe sáng trên những khối thép đồ sộ. Tiếng máy cắt, tiếng gia công kim loại hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ kỹ sư và công nhân tạo nên âm thanh đặc trưng của một ngành nghề đòi hỏi sự chính xác và tính kỷ luật cao. Mỗi công đoạn, từ thiết kế, gia công đến kiểm tra chất lượng, đều được thực hiện với sự cẩn trọng nhằm bảo đảm từng sản phẩm đều đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Nổi bật trong hoạt động sản xuất của LILAMA 18 là khả năng chế tạo những cấu kiện và thiết bị siêu trường, siêu trọng. Những bồn bể công nghiệp, kết cấu thép, module thiết bị hay các hạng mục phục vụ ngành năng lượng, dầu khí không chỉ đòi hỏi trình độ công nghệ mà còn cần kinh nghiệm tổ chức sản xuất và thi công ở quy mô lớn. Trên mỗi sản phẩm hoàn thiện là dấu ấn của hàng nghìn giờ lao động bền bỉ cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ công nhân và kỹ sư đang cùng đồng hành cùng LILAMA 18.

Đội ngũ kỹ sư và công nhân tại LILAMA 18 đòi hỏi làm việc với sự chính xác và tính kỷ luật cao. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ngày 10/05/2026, thiết bị dỡ liệu khí nén Flexiport F800 do LILAMA 18 sản xuất chính thức được đưa an toàn lên tàu đặc chủng để vận chuyển sang Nhật Bản. Đây là dòng thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành logistics cảng biển và vận chuyển vật liệu rời. Flexiport F800 có yêu cầu kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp và tiêu chuẩn chế tạo nghiêm ngặt theo chuẩn châu Âu.



Flexiport F800 có tổng khối lượng khoảng 320 tấn, kích thước lên tới 42,66m x 20m x 41,68m, vận hành theo nguyên lý hút chân không khí động học, với công suất dỡ liệu từ khoảng 100 đến 1.000 tấn/giờ (quy đổi theo lúa mì). Thiết bị có khả năng xử lý đa dạng các loại hàng như: bột cá, khô đậu nành, gluten, viên thức ăn chăn nuôi, viên nén gỗ, hạt cọ, dăm gỗ và ONF; phục vụ từ sà lan đến tàu Panamax, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành với mức phát tán bụi và tiếng ồn thấp.



Theo đại diện LILAMA 18, thời gian gia công hoàn thiện một thiết bị khoảng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng; công tác lắp đặt và chạy thử kéo dài khoảng 3 tháng. Dự án huy động nhân sự bao gồm đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư, thợ cơ khí và thợ điện phối hợp đồng bộ trong toàn bộ quá trình sản xuất, lắp đặt.



Thách thức lớn nhất của dự án là yêu cầu chế tạo kết cấu siêu trường, siêu trọng với độ chính xác rất cao, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt dung sai trong từng công đoạn gia công, hàn và lắp ráp. Bên cạnh đó, việc tích hợp đồng bộ giữa hệ thống cơ khí, điện và điều khiển vận hành đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất cũng như kinh nghiệm triển khai thực tế của đội ngũ kỹ thuật.

Thiết bị dỡ hàng bằng khí nén Multiport M600 đang được vận chuyển lên tàu xuất khẩu sang Philippines.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam