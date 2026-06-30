LILAMA 18 – Tiên phong trong lĩnh vực thi công và lắp máy tại Việt Nam
Thành lập từ năm 1977, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (LILAMA 18) là một trong những đơn vị kinh doanh dẫn đầu của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và xây lắp công nghiệp. Sau hơn 45 năm hình thành và phát triển, LILAMA 18 đã có một vị trí vững vàng trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và xây lắp Việt Nam, được các đối tác trong và ngoài nước tín nhiệm qua bề dày kinh nghiệm với uy tín và chất lượng cao sau hàng loạt các công trình đã hoàn thành tại Việt Nam và nước ngoài.
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp hiện đại, tại những nhà máy rộng lớn và các công trường sôi động, những người công nhân vẫn ngày ngày âm thầm tạo nên các công trình mang tầm vóc quốc gia. Với Công ty Cổ phần LILAMA 18, hành trình ấy được viết nên từ những tấm thép, những mối hàn và khát vọng đưa năng lực chế tạo và xây lắp của người Việt vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.
Từ trên cao nhìn xuống, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí của LILAMA 18 tại phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh hiện lên như một đại công trường hiện đại. Những dãy nhà xưởng trải dài, những hệ thống cẩu trục vận hành liên tục và các khu vực gia công được tổ chức khoa học tạo nên nhịp điệu sản xuất không ngừng nghỉ. Đây là nơi những ý tưởng kỹ thuật được hiện thực hóa thành các sản phẩm cơ khí siêu trường, siêu trọng, phục vụ cho nhiều công trình công nghiệp trọng điểm trong và ngoài nước.
Bên trong nhà máy, ánh lửa hàn lóe sáng trên những khối thép đồ sộ. Tiếng máy cắt, tiếng gia công kim loại hòa cùng nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ kỹ sư và công nhân tạo nên âm thanh đặc trưng của một ngành nghề đòi hỏi sự chính xác và tính kỷ luật cao. Mỗi công đoạn, từ thiết kế, gia công đến kiểm tra chất lượng, đều được thực hiện với sự cẩn trọng nhằm bảo đảm từng sản phẩm đều đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.
Nổi bật trong hoạt động sản xuất của LILAMA 18 là khả năng chế tạo những cấu kiện và thiết bị siêu trường, siêu trọng. Những bồn bể công nghiệp, kết cấu thép, module thiết bị hay các hạng mục phục vụ ngành năng lượng, dầu khí không chỉ đòi hỏi trình độ công nghệ mà còn cần kinh nghiệm tổ chức sản xuất và thi công ở quy mô lớn. Trên mỗi sản phẩm hoàn thiện là dấu ấn của hàng nghìn giờ lao động bền bỉ cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ công nhân và kỹ sư đang cùng đồng hành cùng LILAMA 18.
Ngày 10/05/2026, thiết bị dỡ liệu khí nén Flexiport F800 do LILAMA 18 sản xuất chính thức được đưa an toàn lên tàu đặc chủng để vận chuyển sang Nhật Bản. Đây là dòng thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành logistics cảng biển và vận chuyển vật liệu rời. Flexiport F800 có yêu cầu kỹ thuật cao, kết cấu phức tạp và tiêu chuẩn chế tạo nghiêm ngặt theo chuẩn châu Âu.
Flexiport F800 có tổng khối lượng khoảng 320 tấn, kích thước lên tới 42,66m x 20m x 41,68m, vận hành theo nguyên lý hút chân không khí động học, với công suất dỡ liệu từ khoảng 100 đến 1.000 tấn/giờ (quy đổi theo lúa mì). Thiết bị có khả năng xử lý đa dạng các loại hàng như: bột cá, khô đậu nành, gluten, viên thức ăn chăn nuôi, viên nén gỗ, hạt cọ, dăm gỗ và ONF; phục vụ từ sà lan đến tàu Panamax, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành với mức phát tán bụi và tiếng ồn thấp.
Theo đại diện LILAMA 18, thời gian gia công hoàn thiện một thiết bị khoảng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng; công tác lắp đặt và chạy thử kéo dài khoảng 3 tháng. Dự án huy động nhân sự bao gồm đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư, thợ cơ khí và thợ điện phối hợp đồng bộ trong toàn bộ quá trình sản xuất, lắp đặt.
Thách thức lớn nhất của dự án là yêu cầu chế tạo kết cấu siêu trường, siêu trọng với độ chính xác rất cao, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt dung sai trong từng công đoạn gia công, hàn và lắp ráp. Bên cạnh đó, việc tích hợp đồng bộ giữa hệ thống cơ khí, điện và điều khiển vận hành đòi hỏi năng lực tổ chức sản xuất cũng như kinh nghiệm triển khai thực tế của đội ngũ kỹ thuật.
Tại khu vực Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT), nơi được xem là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của Việt Nam, nhiều sản phẩm đã hoàn thiện của LILAMA 18 đang được tập kết tại đây chờ ngày vận chuyển đến với khách hàng. Giữa không gian rộng mở của cảng biển, những khối kết cấu thép khổng lồ được nâng hạ, lắp ghép an toàn lên các tàu vận chuyển đặc chủng với độ chính xác cao, phản ánh trình độ kỹ thuật ngày càng trưởng thành của đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam.
Không chỉ góp mặt tại các công trình trong nước, nhiều sản phẩm do LILAMA 18 chế tạo còn được xuất khẩu tới các thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm cơ khí của LILAMA 18 đã được các đối tác quốc tế tin tưởng đặt hàng để sử dụng cho nhiều công trình xây dựng lớn ở châu Á, châu Âu hay châu Mỹ chính là minh chứng cho quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của LILAMA 18 nói riêng và ngành cơ khí chế tạo, xây lắp của Việt Nam nói chung.
Đằng sau những chỉ số sản xuất, doanh thu và những hợp đồng xuất khẩu là câu chuyện của những con người đang miệt mài lao động mỗi ngày. Họ là những kỹ sư nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, những người thợ cơ khí làm việc bên ánh lửa hàn, những cán bộ quản lý theo sát tiến độ từng công trình. Chính sự tận tâm và tay nghề của họ đã góp phần tạo nên uy tín của doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp chế tạo và xây lắp đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới từ chuyển đổi số, tự động hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, LILAMA 18 tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Đó không chỉ là chiến lược phát triển của một doanh nghiệp mà còn là hành trình góp phần khẳng định năng lực của ngành cơ khí Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Trong năm 2025, Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã ghi dấu ấn đậm nét trên cả hai phương diện: chăm lo toàn diện đời sống người lao động và chinh phục những cột mốc kỹ thuật – công trình trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc để bứt phá mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.
Theo đó, LILAMA 18 đảm bảo việc làm thường xuyên cho hơn ba ngàn lao động mức lương bình quân gần 17,8 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương, thưởng được chi trả đầy đủ, đúng hạn, mang lại sự yên tâm và gắn bó cho người lao động. Được biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, Công ty đã dành hơn 835 triệu đồng tặng quà và hỗ trợ người lao động trong dịp Tết, tổ chức xe đưa đón về quê, chăm lo chu đáo cho người ở lại công trường, 303 lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Tổng Công ty và Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
Từ những nhà xưởng rực sáng ánh lửa hàn đến các công trường bên bờ biển, từ những sản phẩm mang dấu ấn kỹ thuật Việt Nam đến hành trình chinh phục các thị trường quốc tế, LILAMA 18 đang từng bước viết tiếp câu chuyện phát triển của mình bằng sự bền bỉ, sáng tạo và khát vọng vươn xa. Một hành trình không chỉ của riêng doanh nghiệp, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của nền công nghiệp Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh trong dòng chảy hội nhập của thời đại./.
Bài và ảnh: Thông Hải và Tư liệu LILAMA 18