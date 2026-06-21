Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025

21/06/2026

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Lễ trao giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp kiện kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối 21/6/2026, tại Nhà hát Hoa phượng đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Ban tổ chức đã lựa chọn vinh danh 123 tác phẩm xuất sắc nhất, đại diện cho trí tuệ và tinh thần dấn thân của đội ngũ làm báo trên cả nước gồm: 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đại biểu dự Lễ trao giải. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao giải B cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với lãnh đạo TTXVN và các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN