Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Đánh thức vẻ đẹp văn hóa từ biểu tượng của Thủ đô
Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc tại không gian Hồ Tây, tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam, đồng thời giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.
Tối 26/6, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), Lễ hội Sen Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen - biểu tượng gắn bó sâu sắc với văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng đông đảo người dân và du khách.
Từ lâu, hoa sen đã hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt như biểu tượng của sự thanh cao, bền bỉ và những giá trị tốt đẹp trong cốt cách dân tộc. Với Hà Nội - vùng đất nghìn năm văn hiến, sen không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là dấu ấn văn hóa gắn liền với cảnh quan Hồ Tây, nghệ thuật, ẩm thực và lối sống thanh lịch của người Tràng An.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát triển những sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử mang dấu ấn riêng.
Theo bà Đặng Hương Giang, việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp với sự sáng tạo của cộng đồng, nghệ nhân, nghệ sĩ và doanh nghiệp sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, giàu trải nghiệm và có sức cạnh tranh trong khu vực.
Diễn ra từ ngày 26 đến 28/6, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa trên địa bàn thành phố, trong đó có ba địa điểm chính tại phường Tây Hồ gồm Vườn hoa Lý Tự Trọng, Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ và Vườn hoa Lạc Long Quân, cùng 16 xã, phường có vùng trồng sen.
Với ba chủ đề chính “Sen - Tinh hoa và Đời sống”, “Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo” và “Sen - Trình diễn và Cộng đồng”, lễ hội mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm đa dạng về hoa sen trong văn hóa đương đại.
Tại không gian “Sen - Tinh hoa và Đời sống”, du khách có dịp chiêm ngưỡng hơn 30 giống sen đặc sắc của Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước; khám phá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, thời trang và nghệ thuật sáng tạo lấy cảm hứng từ sen. Những giá trị truyền thống như nghề dệt lụa tơ sen, nghệ thuật ướp trà sen và tinh hoa ẩm thực từ sen cũng được giới thiệu tới công chúng.
Không gian “Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo” giới thiệu các tác phẩm thư họa, mỹ thuật về sen, cùng hoạt động vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” với sự tham gia của khoảng 500 thiếu nhi, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè năm châu.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” diễn ra ngày 27/6 tại khu vực ven Hồ Tây. Với sự tham gia của đông đảo người dân trong trang phục áo dài có họa tiết hoa sen, chương trình tạo nên không gian văn hóa sinh động, tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam và hình ảnh thanh lịch của người Hà Nội.
Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề ướp trà sen Quảng An, đồng thời công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Hồ Tây. Đây là những dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, cảnh quan và tiềm năng phát triển du lịch bền vững của khu vực Hồ Tây.
Với chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa - du lịch thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô, góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, giàu bản sắc đến du khách trong nước và quốc tế.
Bài và ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam