Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Đánh thức vẻ đẹp văn hóa từ biểu tượng của Thủ đô

Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc tại không gian Hồ Tây, tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen trong đời sống văn hóa Việt Nam, đồng thời giới thiệu một sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.

Sân khấu khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Tối 26/6, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), Lễ hội Sen Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Sắc Sen Hà Nội”. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Tây Hồ tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị của hoa sen - biểu tượng gắn bó sâu sắc với văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, nghệ nhân cùng đông đảo người dân và du khách.