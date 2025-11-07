Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Nơi di sản gặp gỡ tinh thần sáng tạo
Tối 6/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, thành phố cùng đông đảo du khách và người dân Thủ đô.
Lễ hội diễn ra từ ngày 6 đến 9/11 trong không gian tràn ngập sắc màu sáng tạo, nơi quá khứ và hiện đại giao hòa. Ngay tại lễ khai mạc, 30 nhà thiết kế đến từ khắp mọi miền đất nước đã giới thiệu những bộ sưu tập áo dài độc đáo, phản ánh sự phong phú của văn hóa Việt qua từng đường kim, nét lụa. Song song đó, nhiều gian trưng bày giới thiệu sản phẩm, phụ kiện và thương hiệu áo dài ba miền Bắc - Trung - Nam được bố trí trong khuôn viên bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan.
Không chỉ là không gian trình diễn, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 còn là chuỗi hoạt động kết nối văn hóa, sáng tạo và du lịch. Chương trình dành cho thiếu nhi “Em yêu Hà Nội” tái hiện nét trong trẻo của tuổi thơ Hà thành; cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản” giới thiệu những ý tưởng mới mẻ của các tài năng trẻ, những người đang góp phần làm mới biểu tượng văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại.
Một trong những điểm nhấn đặc sắc là diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi hàng nghìn tà áo rực rỡ hòa quyện cùng không gian di sản giữa lòng Thủ đô. Lễ rước Tổ nghề làng may Trạch Xá được tái hiện trang trọng, cùng màn trình diễn “Bách hoa bộ hành” và áo dài cách tân của phụ nữ phường Hoàn Kiếm. Hơn 1.000 thành viên Câu lạc bộ Áo dài Di sản Hà Nội xuất hiện trong những bộ áo dài truyền thống và cổ phục, tạo nên bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa Việt giữa trung tâm đô thị hiện đại.
Cùng với đó, chương trình đồng diễn “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đã mang đến không khí đầy năng lượng. 350 phụ nữ khoác trên mình tà áo dài rực rỡ, di chuyển theo giai điệu “Hà Nội niềm tin và hy vọng” và “Vũ điệu Áo dài”, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và hội nhập trong nhịp sống mới.
Để tăng trải nghiệm cho du khách, Hà Nội còn tổ chức tour “Chạm thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng. Du khách trong tà áo dài có thể dạo qua những danh thắng nổi tiếng, cảm nhận tiết thu và lưu lại khoảnh khắc riêng với thành phố. Hoạt động này góp phần biến áo dài thành “sứ giả du lịch”, kết nối di sản văn hóa với trải nghiệm du khách.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang nhấn mạnh, với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản”, lễ hội là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Sự kiện hướng tới tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho tà áo dài, di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, đây còn là dịp kết nối văn hóa và du lịch, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo tới bạn bè quốc tế.
Không chỉ là lễ hội tôn vinh áo dài, sự kiện còn là diễn đàn văn hóa - du lịch nơi cộng đồng, nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp cùng giao lưu, chia sẻ cảm hứng sáng tạo. Qua đó, Hà Nội mong muốn biến áo dài thành nguồn năng lượng văn hóa lan tỏa trong đời sống đương đại, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Thủ đô “xanh - bền vững - nhân văn”.