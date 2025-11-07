Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Nơi di sản gặp gỡ tinh thần sáng tạo

Một trong những điểm nhấn đặc sắc là diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm, nơi hàng nghìn tà áo rực rỡ hòa quyện cùng không gian di sản giữa lòng Thủ đô. Lễ rước Tổ nghề làng may Trạch Xá được tái hiện trang trọng, cùng màn trình diễn “Bách hoa bộ hành” và áo dài cách tân của phụ nữ phường Hoàn Kiếm. Hơn 1.000 thành viên Câu lạc bộ Áo dài Di sản Hà Nội xuất hiện trong những bộ áo dài truyền thống và cổ phục, tạo nên bức tranh sinh động về bản sắc văn hóa Việt giữa trung tâm đô thị hiện đại.

Không gian trưng bày áo dài và phụ kiện giới thiệu các thiết kế, thương hiệu tiêu biểu ba miền Bắc – Trung – Nam tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày áo dài và phụ kiện giới thiệu các thiết kế, thương hiệu tiêu biểu ba miền Bắc – Trung – Nam tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày áo dài và phụ kiện giới thiệu các thiết kế, thương hiệu tiêu biểu ba miền Bắc – Trung – Nam tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian trưng bày áo dài và phụ kiện giới thiệu các thiết kế, thương hiệu tiêu biểu ba miền Bắc – Trung – Nam tại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Cùng với đó, chương trình đồng diễn “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức đã mang đến không khí đầy năng lượng. 350 phụ nữ khoác trên mình tà áo dài rực rỡ, di chuyển theo giai điệu “Hà Nội niềm tin và hy vọng” và “Vũ điệu Áo dài”, khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tự tin, bản lĩnh và hội nhập trong nhịp sống mới.

Để tăng trải nghiệm cho du khách, Hà Nội còn tổ chức tour “Chạm thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng. Du khách trong tà áo dài có thể dạo qua những danh thắng nổi tiếng, cảm nhận tiết thu và lưu lại khoảnh khắc riêng với thành phố. Hoạt động này góp phần biến áo dài thành “sứ giả du lịch”, kết nối di sản văn hóa với trải nghiệm du khách.