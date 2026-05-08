Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

08/05/2026

Sáng nay, 8/5 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phủ Tổng thống.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm. Ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước, và gặp gỡ báo chí. Nhân dịp này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, chứng lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước và trao quà tặng của Việt Nam cho nước bạn Sri Lanka . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

