Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

15/04/2026

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng nay, 15/4, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026 đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm.

Dưới đây là những hình ảnh về Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc do phóng viên TTXVN đi theo đoàn gửi về.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN