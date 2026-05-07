Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia

07/05/2026

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5/2026.

Sáng 6/5 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì Lễ đón.

Tham dự Lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe.

Sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu, và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Nhân dịp này, hai bên đã ra "Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ", ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ sang một giai đoạn phát triển mới.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động nổi bật của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cộng hòa Ấn Độ do phóng viên TTXVN gửi về.

Tổng thống Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã ra tận cửa xe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Lãnh đạo hai nước với các thành viên cấp cao của hai đoàn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ; dự và phát biểu tại Diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ . Ảnh: Thống Nhất – TTXVN