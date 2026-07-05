Lễ dâng hương chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát

05/07/2026

Sáng 4/7/2026, tại lăng Trường Thái (Huế) đã diễn ra lễ dâng hương Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, người đã có công định chế và đưa áo dài ngũ thân thành quốc phục Việt Nam. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh chính trong Tuần lễ Áo dài Huế 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 10/07 nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân đã có công lao đặt nền móng và định hình bản sắc trang phục Việt. Thông qua nghi thức này, Thành phố khẳng định ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị di sản cốt lõi gắn liền với lịch sử hình thành tà Áo dài truyền thống. Sự kiện không chỉ tôn vinh vị thế của "Kinh đô Áo dài" mà còn tạo sự kết nối chặt chẽ giữa giá trị lịch sử dân tộc với nhịp sống văn hóa đương đại của cố đô Huế./.

Đoàn hành hương lên dâng hương tại Lăng Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lễ dâng hương chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nghi lễ dâng hương thể hiện sự thành kính đối với Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lễ dâng hương chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Lễ dâng hương chúa Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam