Lễ cúng rừng - nét văn hóa đặc sắc của người Mông ở Lào Cai

18/03/2026





Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch hàng năm, đồng bào dân tộc Mông ở xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai nô nức tập trung tại các thôn Ba Khuy, Nà Hẩu và Bản Tát để tổ chức Lễ cúng rừng hay còn gọi Tết rừng, nhằm tạ ơn thần rừng, thần núi, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình yên vui, bản làng bình an, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, Lễ cúng rừng còn thể hiện một triết lý sống rất nhân văn của đồng bào Mông, đó là sống hài hòa với thiên nhiên, tôn trọng và bảo vệ rừng.

Múa khèn - nét văn hóa người Mông được tái hiện tại lễ cúng rừng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN