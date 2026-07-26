Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tri ân các Anh hùng liệt sĩ

26/07/2026

Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp UBND thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.



Chương trình kết nối 4 điểm cầu gồm: Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.



Các Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong cả nước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, lực lượng tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm” và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham dự cầu truyền hình tại các điểm cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Chứng nhận kết quả giám định ADN cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



"Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường"… Lấy cảm hứng từ câu thơ trong bài “Núi Đôi” của nhà thơ Vũ Cao, Cầu truyền hình kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang tên "Sao sáng dẫn đường".



Thông điệp cầu truyền hình nêu rõ: Ngay sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách bảo đảm cho việc cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ. Qua hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ đã có hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước. Thế nhưng, số lượng hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập vẫn còn khoảng hơn 175.000. Cùng với đó là gần 300.000 mộ liệt sĩ đang an táng trong các nghĩa trang chưa xác định được thông tin. Trên khắp cả nước, hàng trăm nghìn gia đình vẫn đau đáu nỗi niềm tìm lại danh tính người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



Trước sự khắc nghiệt của thời gian khi nhân chứng ngày càng ít, nhiều dấu tích, địa hình chiến trường cũ bị xóa mờ và thay đổi, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai như một lời hiệu triệu, một mệnh lệnh từ trái tim, nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chạy đua với thời gian để đưa nhiều nhất, nhanh nhất các Anh hùng liệt sĩ trở về.

Ban tổ chức trao di ảnh cho 3 gia đình liệt sĩ tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.



Mỗi Anh hùng liệt sĩ được ví như một vì sao sáng, soi đường cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là hành trình của Chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.



Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.



Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.



Chương trình cũng được kết nối linh thiêng tới Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) - nơi an nghỉ của hàng vạn anh hùng liệt sĩ, trong đó có gần 6.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính; và Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang), sát kề địa bàn các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ đã ngã xuống trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu dự Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Trong thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình “Sao sáng dẫn đường” được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt qua 3 chương: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”. Qua những thước phim phóng sự chân thực cùng các tiết mục nghệ thuật sâu lắng như “Giai điệu Tổ quốc – Màu hoa đỏ”, “Linh thiêng Việt Nam”, “Bài ca không quên”, chương trình đã tái hiện sống động không gian ký ức và lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay.



Những trích đoạn thư từ lòng đất gửi người yêu, gửi cha mẹ trước giờ ra trận được vang lên giữa nền nhạc da diết, khắc họa khí chất kiên trung, bất khuất của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Không gian cầu truyền hình như lắng đọng với những giọt nước mắt xúc động của những người con tiếp nhận hồ sơ phục dựng của người cha liệt sĩ Hoàng Văn Địch sau hàng thập kỷ đợi chờ.

Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Câu chuyện về sự hy sinh cao cả của nữ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng hay những kỷ vật mới tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng; nỗi nghẹn ngào của những người mẹ, người vợ, người con được đón liệt sĩ trở về sau khi được xác minh danh tính... cũng là những phút giây thấm đẫm niềm xúc động trong chương trình.



Chương trình cũng đồng thời tôn vinh sự dấn thân quả cảm của các lực lượng rà phá bom mìn, đội quy tập hài cốt liệt sĩ, sự miệt mài của các nhà khoa học giám định ADN, các chuyên gia giải mã kỷ vật hay sự đồng hành, nhiệt tình của những nhà nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhân chứng... Dù phải đối mặt với nguy hiểm, gian khó, các lực lượng vẫn chạy đua với thời gian để hoàn thành mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim.



Sự kết hợp hài hòa giữa những tiết mục nghệ thuật sâu lắng, cùng các thước phim phóng sự thực tế chân thực và chương trình giao lưu lắng đọng nghĩa tình đã làm xúc động hàng triệu khán giả theo dõi. Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước./.