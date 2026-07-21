Làng mộc trăm tuổi Chợ Thủ trong nhịp sống mới

21/07/2026

Giữa nhịp phát triển của xã hội hiện đại, làng mộc Chợ Thủ (xã Long Điền, tỉnh An Giang) vẫn ngày ngày vang lên tiếng cưa, tiếng đục quen thuộc của những người thợ cần mẫn. Qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, làng nghề không chỉ tạo ra những sản phẩm gỗ tinh xảo mà còn chứa đựng tâm huyết, sự khéo léo và niềm tự hào của những người thợ. Trước sức ép của thị trường và sự phát triển của công nghệ, những người làm nghề nơi đây đang nỗ lực gìn giữ nghế truyền thống và chủ động đổi mới để đưa thương hiệu mộc Chợ Thủ không ngừng vươn xa.

Anh Trần Trung Hảo (sinh năm 1994, ngụ tại ấp Long Bình, xã Long Điền) là thế hệ thứ 5 của làng nghề mộc Chợ Thủ có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Ảnh: Công Mạo - TTXVN