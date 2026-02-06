Làng hoa Tết Chợ Lách tất bật đón Xuân

06/02/2026

Những ngày cuối năm, vùng trồng hoa, cây giống, cây kiểng tập trung ở Chợ Lách - nay thuộc các xã Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long) - đang vào vụ bận rộn nhất trong năm. Trên khắp các vườn hoa, người trồng tất bật chăm sóc, chỉnh sửa từng chậu cây, sẵn sàng đưa sắc xuân ra thị trường Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.

Làng hoa kiểng Chợ Lách – Cái Mơn (Bến Tre cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long đang vào mùa hoa kiểng Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Làng hoa Chợ Lách từ lâu nổi tiếng với các loại hoa và cây kiểng đặc trưng như cúc mâm xôi, hoa giấy, mai, vạn thọ, sứ kiểng, tắc, quýt kiểng, bonsai, chậu tiểu cảnh… Vụ Tết cổ truyền năm nay, toàn vùng có khoảng 1.000ha trồng hoa, cây kiểng với hơn 1.500 hộ sản xuất, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu và nhịp sống lao động khẩn trương.



Nghề trồng hoa, cây giống và bonsai không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn trở thành “hồn cốt” của vùng đất Chợ Lách. Dọc các tuyến đường lớn nhỏ dẫn vào làng hoa, đâu đâu cũng bắt gặp những vườn hoa khoe sắc. Nổi bật là sắc vàng óng ả của hàng chục nghìn chậu cúc mâm xôi - loài hoa chủ lực của làng nghề, xen lẫn sắc hồng dịu của hoa giấy, sắc đỏ thắm của sứ kiểng với nhiều dáng thế độc đáo. Người làm vườn tỉ mẩn tưới nước, cắt nhánh, tỉa cảnh, nâng niu từng chậu hoa, chăm chút cho từng công đoạn cuối cùng trước khi xuất vườn.

Làng hoa kiểng Chợ Lách hiện có khoảng 1.000 ha và trên 1.500 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng phục vụ thị trường Tết cổ truyền năm nay.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Màu vàng tươi của vườn cúc mâm xôi – nét đặc trưng thường thấy của làng hoa kiểng. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Tại xã Chợ Lách, bà Tư Phúc - chủ vườn hoa rộng khoảng 2.000m² - cho biết vụ Tết năm nay bà trồng gần 3.000 chậu cúc mâm xôi trên giàn, kết hợp ươm giống cây ăn trái. “Do hoa nở sớm nên tôi bán sớm hơn mọi năm. Giá bán tại vườn tăng nhẹ khoảng 5.000 đồng/chậu so với năm trước, vụ này cũng có lời đôi chút”, bà Tư Phúc chia sẻ.



Cách đó không xa, vườn cúc mâm xôi của ông Trần Văn Minh với hơn 1.000 chậu hoa đang vào giai đoạn chuẩn bị ra nụ. Vừa tưới nước, vừa tỉ mỉ cắt tỉa, ông Minh cho biết vụ hoa Tết kéo dài khoảng sáu tháng, bắt đầu từ giữa năm. “Người trồng hoa dồn hết công sức cho vụ Tết, mong trúng mùa, trúng giá để có cái Tết đủ đầy”, ông nói.

Nông dân thu hoạch những chậu cúc mâm xôi đã nở đều bán cho thương lái đến mua tận vườn.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Càng gần Tết, làng hoa Chợ Lách càng thêm nhộn nhịp với dòng người từ khắp nơi đổ về tham quan, chụp ảnh, mua hoa chưng Tết. Các thương lái cũng tấp nập đến tận vườn thu mua với số lượng lớn, đưa hoa Chợ Lách đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Thương lái thu mua những chậu hoa cúc mâm xôi và hoa màu gà vừa đủ tuổi của nông dân Chợ Lách ngay tại vườn.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ sản xuất, nhiều hộ dân còn kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm nghề trồng hoa, ghép cây, chăm kiểng. Địa phương đang triển khai Đề án “Làng Văn hóa Du lịch Chợ Lách” trên diện tích gần 1.500ha, với trung tâm đặt tại xã Chợ Lách, nhằm quảng bá thương hiệu hoa kiểng, tạo thêm sinh kế và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

Những chậu hoa giấy được xử lý ra hoa phù hợp với thời gian trong dịp Tết Cổ truyền 2026. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Vườn hoa giấy Quốc Cường ở làng hoa Chợ Lách cung ứng nhiều loại hoa giấy với đủ loại kích thước, màu sắc phục vụ đa dạng thị trường dịp Tết.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam