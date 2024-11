Lan tỏa "Sắc màu trong Hát bội" qua ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga

22/11/2024

65 tác phẩm ảnh mang chủ đề “Sắc màu trong Hát bội” được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga thực hiện triển lãm tại TP.HCM lần này (tháng 11/2024) với mong muốn đưa loại hình nghệ thuật Hát bội tới gần hơn với cộng đồng hơn, đặc biệt là giới trẻ, cũng như chuẩn bị chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025). Đây cũng là triển lãm cá nhân lần thứ 7 của nữ nghệ sĩ, ghi dấu ấn một chặn đường dài đầy ấn tượng trên con đường sáng tác nhiếp ảnh nghệ thuật của mình.

Triển lãm “Sắc màu trong Hát bội” được nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga thực hiện với mong muốn đưa loại hình nghệ thuật Hát bội tới gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, cũng như chuẩn bị chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước (1975-2025).

65 tác phẩm in trên giấy canvas giới thiệu những vở diễn Hát bội nổi tiếng, được triển lãm tại Tòa nhà Lê Bảo Minh, số 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

Hát bội (còn gọi hát bộ, tuồng) là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm ở Việt Nam. Hát bội thường tổ chức trong các ngày lễ tế miếu, đình hay lễ cầu mùa ở các làng chài ven biển. Lối diễn xuất của Hát bội nặng tính ước lệ và phóng đại, thiên về tính hình thức, trực quan, tập trung nổi bậc vào tạo hình nhân vật và các động tác khi biểu diễn. Do đó, các kỹ thuật về tạo hình, trang phục, vẽ mặt, hóa trang nhân vật, động tác thể hiện của nhân vật trên sân khấu cùng với chủ đề nói về tình yêu quê hương đất nước, tấm gương người xưa, các nhân vật lịch sử, giải đoạn lịch sử… chính là nét đặc trưng của Hát bội. Nữ nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Nga đã có khoảng thời gian dài công tác trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, tham gia nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Hát bội tại TP.HCM, đã giúp chị có cơ duyên ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất của bộ môn nghệ thuật sân khấu này.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồng Nga mong muốn thông qua triển lãm "Sắc màu Hát bội" để đưa loại hình nghệ thuật Hát bội tới gần hơn với cộng chúng.

Triển lãm “Sắc màu trong Hát bội” gồm 65 tác phẩm in trên giấy canvas khổ 50x75cm và 40x60cm giới thiệu những vở diễn Hát bội nổi tiếng, những nghệ sĩ Hát bội, hình ảnh về lối diễn thần thái, đặc trưng trên sân khấu của nghệ thuật Hát bội. Bên cạnh đó là những hình ảnh về hậu trường cách trang điểm cầu kỳ, tạo hình, hóa trang, phục trang của mỗi nhân vật trước khi bước ra sân khấu; hình ảnh nghệ sĩ Hát bội giao lưu cùng khán giả, biểu diễn Hát bội ngoài đường phố, các địa điểm văn hóa, lịch sử, danh thắng nổi tiếng của Thành phố, thu hút nhiều người dân và du khách đến thưởng thức. Các tiếp cận đa dạng và đa góc nhìn như vậy, theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga mong muốn sẽ góp phần truyền tải chân thật và chi tiết nhất có thể cái hay, cái đặc trưng của bộ môn nghệ thuật này, để nhiều người dễ tìm hiểu, gây ấn tượng mạnh đến với công chúng. Được biết, 65 tác phẩm với chủ đề Hát bội được thực hiện tại triển lãm lần này gồm có các bức ảnh do nữ nghệ sĩ chụp bằng máy phim từ những ngày đầu cầm máy và cả máy kỹ thuật số hiện đại ngày nay, sưu tầm và chọn lọc ra trong hang ngàn bức ảnh cùng chủ đề do bà thực hiện tại TP.HCM trong suốt 30 năm qua. Nữ nghệ sĩ còn nhờ các diễn viên Hát bội lâu năm, chuyên gia trong lĩnh vực cố vấn, xem lại từng tác phẩm để ghi lại các chú thích một cách rõ ràng, chi tiết nhất, giúp người xem có thể hiểu hơn về các tên diễn viên, tên vở diễn, địa điểm diễn… qua đó cho thấy sự chỉn chu, kỳ công và tâm huyết của nữ nghệ sĩ tại triển lãm lần này.

Bà Nguyễn Hồng Nga cho biết, dự kiến trong thời tới sẽ mang bộ ảnh thực hiện triển lãm tại các địa chỉ công cộng trong Thành phố như đường sách, phố đi bộ, trường học, nhà văn hóa… với mong muốn đưa loại hình nghệ thuật Hát bội tới gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên, và những ai yêu thích, tìm hiểu, nghiên cứu về bộ môn nghệ thuật Hát bội của Việt Nam, cũng như nghệ thuật về nhiếp ảnh./.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga hiện là Ủy viên BCH hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Phó Chủ nhiệm hội Nhiếp ảnh TP.HCM; Phó Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Bà đã đạt được các tước hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp hoạt động sáng tạo nhiếp ảnh của mình như: E.VAPA/G, ES.VAPA,E.FLAP; năm 2006, bà được Tổ chức kỷ lục Việt Nam – Vietkings xác nhận kỷ lục "Người chụp ảnh sân khấu nhiều nhất Việt Nam".