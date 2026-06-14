Lan tỏa phong trào luyện tập Yoga trong cộng đồng

14/06/2026

Chương trình có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Vipra Pandey, các sinh viên Ấn Độ đang sinh sống và học tập tại Cần Thơ cùng đông đảo người dân.

Ông Vipra Pandey cho biết, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Trong thập kỷ qua, Việt Nam và Ấn Độ đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, là kết quả từ sự tin tưởng, tình hữu nghị và các giá trị chung. Mối quan hệ giao lưu nhân dân không ngừng được củng cố, khoảng 900.000 du khách Ấn Độ đến thăm Việt Nam trong năm vừa qua. Sự phổ biến ngày càng rộng rãi của Yoga tại Việt Nam cũng phản ánh mối liên kết giao lưu nhân dân mạnh mẽ, tiếp tục làm phong phú thêm mối quan hệ song phương.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: Đây là lần thứ 8 chương trình Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần lan tỏa phong trào luyện tập Yoga trong cộng đồng, cầu nối gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa thành phố Cần Thơ và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân. Thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và các đối tác Ấn Độ triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chương trình viện trợ phát triển xây dựng hạ tầng nông thôn. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giáo dục và tiếp nhận sinh viên Ấn Độ đến học tập tại các trường đại học trên địa bàn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Ngoài ra, các hoạt động giao lưu văn hóa như chương trình liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, lễ trồng cây hữu nghị, hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống Ấn Độ, chương trình Ngày Quốc tế Yoga… đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước./.