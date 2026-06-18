Lan tỏa giá trị văn hóa, di sản Việt Nam tại Paris

18/06/2026

Chương trình “Đạo học” góp phần quảng bá Văn Miếu-Quốc Tử Giám và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện sinh động quan hệ đối tác Việt Nam-UNESCO toàn diện, hiệu quả.

Ngày 17/6/2026, tại trụ sở UNESCO ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - UNESCO (1976–2026), Ủy ban Quốc gia Việt Nam UNESCO phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã tổ chức chương trình văn hóa “Đạo học” nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - cơ sở giáo dục đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Các đại biểu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp



Ca sĩ Thanh Lam (áo đen, giữa) hát nền trong phần trình diễn áo dài của nhà thiết kế Minh Hạnh tại sự kiện. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Sự kiện gồm chương trình nghệ thuật “Đạo học” đặc sắc, giới thiệu chiều sâu văn hóa Việt Nam thông qua triển lãm, âm nhạc, áo dài và nghệ thuật trình diễn. Chương trình cũng dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm tương tác với di sản, giúp đại biểu quốc tế trực tiếp tiếp cận các chất liệu, kỹ thuật và biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng quốc tế, giúp người tham dự không chỉ quan sát mà còn trực tiếp cảm nhận giá trị của tri thức, thư tịch, khoa bảng và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Đại biểu quốc tế có cơ hội trải nghiệm di sản ẩm thực, thưởng thức các món ăn tiêu biểu của Hà Nội và các vùng miền, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử.