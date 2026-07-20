Lần theo ADN để tìm lại tên cho người đã hy sinh

20/07/2026

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN và số hóa dữ liệu tại 12 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong công tác xác định danh tính liệt sĩ, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những giải pháp khoa học, công nghệ hiện đại.

Nội dung: Đậu Tất Thành/TTXVN