Lan Đình Bến - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống Việt
Với tâm nguyện gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của văn hóa Việt, cách đây ba năm, nữ sĩ Lan Hinh đã tìm về vùng đất Đức Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng, để tạo dựng một không gian văn hóa mang tên Lan Đình Bến. Từ một khu vườn sinh thái bên dòng sông La Ngà hiền hòa, nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của bạn bè, du khách và những người trẻ yêu văn chương, nghệ thuật mỗi dịp cuối tuần.
Lan Đình Bến rộng khoảng 10.000m², nằm thoai thoải trên một ngọn đồi thấp cạnh bờ sông. Phía đối diện là vùng rừng được bảo tồn thuộc Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, tạo nên không khí mát lành quanh năm. Không gian nơi đây gợi cảm giác bình yên của một làng quê Bắc Bộ với những ngôi nhà gỗ cổ, vườn cây ăn trái, hồ nước, hàng cau và khoảng sân rộng trước hiên nhà.
Ngay từ cổng vào, du khách đã ấn tượng với những tảng đá xanh xếp dọc lối đi, trên đó khắc thư pháp Việt. Nội dung khắc họa các tác phẩm của chí sĩ yêu nước Á Nam Trần Tuấn Khải, thân sinh của nữ sĩ Lan Hinh. Xen giữa không gian ấy là hình tượng “12 bến” của đời người theo quan niệm xưa: Sĩ, Nông, Công, Thương, Ngư, Tiều, Canh, Mục, Cầm, Kỳ, Thi, Họa… cùng những “bến” khác được nữ sĩ thể hiện trong tập thơ “Bến nào”. Những biểu tượng ấy không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn gợi mở chiều sâu văn hóa, triết lý nhân sinh.
Các gian nhà cổ tại Lan Đình Bến được gia chủ kỳ công tuyển chọn từ Huế, sau đó vận chuyển và lắp dựng lại giữa không gian vườn đồi. Lối sống thanh tịnh, tối giản, gần gũi thiên nhiên cùng việc tự cung tự cấp phần lớn thực phẩm khiến nơi đây mang dáng dấp một “bến trú” yên bình giữa đời sống hiện đại.
Tuy nhiên, điều làm nên sức hút đặc biệt của Lan Đình Bến không chỉ nằm ở cảnh quan mà chính là các hoạt động sinh hoạt văn hóa được tổ chức thường xuyên. Với tinh thần sẻ chia, không thu phí, nữ sĩ Lan Hinh mở cửa không gian này như một “bến trở về” cho những ai yêu văn hóa Việt.
Tại đây, nhiều hoạt động phong phú diễn ra như nói chuyện chuyên đề, đọc thơ, viết cảm nhận, sinh hoạt văn nghệ, hát chèo, quan họ, thiền định hay thực hành lối sống tối giản... Những buổi giao lưu văn hóa cộng đồng do bà khởi xướng vừa mang tính giáo dục, vừa tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận và thẩm thấu vẻ đẹp truyền thống thông qua trải nghiệm thực tế.
Nữ sĩ Lan Hinh chia sẻ: “Từ lâu tôi tâm nguyện tạo dựng một không gian sinh hoạt văn hóa để thế hệ trẻ có thể lui tới, học hỏi và cảm nhận. Lan Đình Bến là bến trở về của những ai dành tình yêu cho văn hóa Việt, cùng nhau lưu giữ và phát huy bản sắc dân tộc.”.
Phan Tuấn Quốc, một tình nguyện viên từ Tp. Hồ Chí Minh thường xuyên tìm về Lan Đình Bến mỗi cuối tuần, cho biết: “Điều đặc biệt ở đây không chỉ là bảo tồn mà còn là thực hành văn hóa. Chúng tôi được bà Lan Hinh truyền dạy về nếp xưa, cách xưng hô, ứng xử, giao tiếp. Những điều tưởng chừng giản dị ấy lại là sợi dây kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa sâu sắc.”
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, Lan Đình Bến lặng lẽ tồn tại như một khoảng lặng cần thiết. Ở đó, văn hóa không chỉ được trưng bày mà được sống, được chia sẻ và được tiếp nối qua từng cuộc gặp gỡ, từng câu chuyện, từng lời ca tiếng hát./.
Bài, ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam