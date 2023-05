Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Luxembourg

06/05/2023

Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng Đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Luxembourg.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước; gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Lễ ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản, ký tại Hà Nội vào ngày 4/3/1996. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Đại công quốc Luxembourg do Thủ tướng Xavier Bettel dẫn đầu đã tham dự một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Thủ tướng Xavier Bettel; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg; thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; khảo sát ảnh hưởng biến đổi khí hậu khu vực ven sông Sài Gòn...



Trước Lễ đón, Thủ tướng Luxembourg đã vào Lăng đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc, Lãnh đạo hai bên đều khẳng định mong muốn và quyết tâm đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất.

Hai bên nhất trí về các biện pháp nhằm đẩy mạnh tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cũng như triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với tiềm năng, nhu cầu hợp tác, phát triển giữa hai nước; thúc đẩy xây dựng các trung tâm logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước.

Hai bên nhất trí làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Luxembourg nhất trí triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) nhằm tăng cường trao đổi thương mại hai nước; thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); ủng hộ tăng cường hợp tác giữa EU - Việt Nam về phát triển nghề cá bền vững và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Hai bên hoan nghênh việc Bộ Tài chính hai nước thiết lập Đối tác chiến lược về tài chính xanh, trụ cột hợp tác mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Luxembourg, đặc biệt trong các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ về xây dựng thể chế chính sách, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho nông nghiệp và biến đổi khí hậu… hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bao trùm. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thông, giao lưu nhân dân, du lịch, hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu…

Về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU, ASEM, Liên hợp quốc, nhất là trong thời gian hai nước cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); ủng hộ việc sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và phù hợp với luật pháp quốc tế...

Tiếp nối chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Luxembourg (tháng 12/2022), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel là dịp để hai bên một lần nữa khẳng định sự coi trọng lẫn nhau và quyết tâm cùng nhau đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả./.

