Lâm Đồng bảo vệ và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông

05/06/2026

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có diện tích khoảng 4.760 km2, trải rộng trên địa bàn 22 xã, phường thuộc phía Tây tỉnh Lâm Đồng, được quản lý theo ba vùng chức năng gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng phát triển bền vững. Để phát huy hiệu quả các giá trị của Công viên địa chất trong giai đoạn mới, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường bảo tồn các giá trị di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học, đồng thời phát huy tiềm năng du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.