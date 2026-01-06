Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

06/01/2026

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) được tổ chức trọng thể sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội nhằm ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của Quốc hội, khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam trong tiến trình xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Đây cũng là dịp cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng, khơi dậy trách nhiệm, lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi lễ có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội làm lễ chào cờ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước và đại đoàn kết toàn dân. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định vững chắc quyền làm chủ của nhân dân, từ thân phận nô lệ đứng lên giành độc lập, tổ chức ra Nhà nước của mình, với đầy đủ cơ sở pháp lý đại diện cho toàn dân ta ở trong nước và quốc tế, là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Suốt 80 năm qua, với 15 nhiệm kỳ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục bằng được hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt cần tích cực góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra.

Tại Lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ cảm xúc của mình với những dấu ấn về Quốc hội Việt Nam trong công cuộc đoàn kết các dân tộc anh em. Qua nhiều kỳ bầu cử, Quốc hội đã thực hiện chính sách dân tộc với các dân tộc thiểu số theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển, bảo đảm tỷ lệ hợp lý người ứng cử và trúng cử, phản ánh đúng cơ cấu dân tộc, đặc điểm địa phương, nhằm tăng cường phát huy sự tham gia của đại diện đồng bào dân tộc thiểu số vào Quốc hội.

Từ thực tiễn tham gia Quốc hội nhiều khóa, là một trong những đại biểu Quốc hội là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội là "trường học" để bồi dưỡng tri thức, nhân cách và năng lực để nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện về Hiến pháp, pháp luật, về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế, văn hóa, xã hội, về an ninh quốc phòng, nâng tầm hiểu biết hơn về đối ngoại và luật pháp quốc tế.

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ: "Tôi nhận thấy, từ khi tham gia Quốc hội, tôi đã từng bước trưởng thành về phong cách người đại biểu là gần dân, hiểu dân, học ở nhân dân, có trách nhiệm với nhân dân. Quốc hội đã bồi dưỡng tôi về bản lĩnh người đại biểu khi thảo luận, tranh luận về những vấn đề bảo vệ lợi ích quốc gia, khi giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng khác”.

Quốc hội Việt Nam đến tháng 01/2026 đã trải qua 15 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội kể từ khóa I (1946) đến khóa XV (2021).

Cuộc bầu cử khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) dự kiến diễn ra

vào ngày 15/3/2026.

Tiếp nối truyền thống của thế hệ đại biểu quốc hội đi trước, Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Lâm Đồng đã nói lên những suy nghĩ của lớp thế hệ trẻ hôm nay khi tham gia công tác đại biểu. Đại biểu Nguyễn Hữu Thông cho biết: “Tôi là thế hệ đại biểu trẻ may mắn được thừa hưởng một di sản vô cùng quý báu, đó là: truyền thống yêu nước, tinh thần phụng sự nhân dân, bản lĩnh chính trị và trí tuệ lập pháp của các thế hệ đi trước. Đồng thời, những đại biểu trẻ chúng tôi cũng đang đứng trước những thách thức hoàn toàn mới: Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số đặt ra những vấn đề pháp lý chưa từng có tiền lệ; tình trạng già hóa dân số, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội đòi hỏi tư duy chính sách dài hạn, bền vững; hội nhập quốc tế sâu rộng yêu cầu hệ thống pháp luật vừa phù hợp thông lệ quốc tế, vừa giữ vững lợi ích quốc gia. Thế hệ đại biểu trẻ mong muốn được góp phần vào hành trình ấy bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng cống hiến, để Quốc hội không chỉ là biểu tượng của quyền lực nhà nước, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, từ dấu mốc lịch sử năm 1946, trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc và 15 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị - pháp lý quốc gia, là thiết chế hiến định giữ vị trí then chốt trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuyên suốt chặng đường 80 năm ấy, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày ảnh.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030), 100 năm thành lập nước (1945 - 2045), Đảng ta đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng lớn, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. "Để hiện thực hóa khát vọng đó, vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư chỉ rõ, trong bối cảnh đó, Quốc hội cần tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ; mở đường cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phát huy dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp; công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động. Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; thúc đẩy đột phá chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước; đồng thời, đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp, bảo đảm quản trị quốc gia bằng Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao chất lượng giám sát, coi giám sát là công cụ kiến tạo, thúc đẩy phát triển, gắn “xây” với “chống”, lấy “xây” là căn bản, lâu dài; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát văn bản pháp luật; chú trọng theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; thực hiện nghiêm việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, dựa trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, khoa học, minh bạch; đưa đối ngoại nghị viện đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

