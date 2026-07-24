Kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026): Gắn kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là cửa khẩu đường bộ thuộc xã IA Dom, tỉnh Gia Lai, thông thương với cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Đây là lợi thế để tỉnh Gia Lai phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng nông sản, gỗ, cao su, cà phê… xuất khẩu sang Campuchia và các nước ASEAN (12/2025). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Hệ thống cảng Vũng Áng- Sơn Dương có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 50.000-300.000 DWT. Hiện hơn 30% lượng hàng hóa thông quan tại cảng Vũng Áng là hàng xuất khẩu của nước bạn Lào. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) chính thức được công nhận là Công viên Di sản ASEAN vào tháng 9/2025. Vườn rộng hơn 7.100ha, là khu Ramsar (công ước quốc tế quy định về bảo tồn và sử dụng hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN