Kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026): Gắn kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026): Gắn kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Nghi thức thượng cờ tại Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ bảy của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chiều 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ hai, từ phải sang), Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại cuộc họp kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ bảy của ASEAN, ngày 28/7/1995, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan (Brunei). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN

Nghi thức thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội (8/2024). Ảnh: An Đăng – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 lần thứ ba (6/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 

Trải qua 31 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức mới, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên tiếp tục thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, tự cường và thịnh vượng. 

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, tại Cebu, Philippines (5/2026). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Châu Âu - ASEAN và tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste là thành viên thứ 11 của tổ chức ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia (10/2025). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta (áo sáng màu) cùng các đại biểu tham quan sa hình Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN tại Trụ sở Trung ương Đảng (6/2026). Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung với các đại biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan diễn ra tại Philippines (7/2026). Ảnh: Việt Dũng – TTXVN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Chủ tịch Hội đồng kinh doanh châu Âu – ASEAN (EU-ABC) Jens Rubbert đang thăm và làm việc tại Việt Nam (11/2025). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Các tuyển thủ quân đội Việt Nam tham gia Giải Bắn súng Quân dụng Lục quân quân đội các nước ASEAN lần thứ 33 (AARM-33) tại Singapore (11/2025). Ảnh: TTXVN phát
Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia Diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần thứ 2 (AUMX-2) tại đảo Batam (Indonesia), tháng 12/2025. Ảnh: Minh Thái – TTXVN
Chương trình biểu diễn của Đoàn quân nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ khai mạc Giao lưu quân nhạc quân đội các nước ASEAN năm 2024 với chủ đề “Âm nhạc kết nối tình hữu nghị” (12/2024). Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
 
Đoàn đại biểu thuộc Chương trình Giao lưu ASEAN "Future Lider ba ASEAN" (FLBA) của Cộng hoà Dân chủ Timor - Leste thăm trường quay Trung tâm Nội dung số và Truyền thông thuộc Thông tấn xã Việt Nam (6/2025). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
 
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là cửa khẩu đường bộ thuộc xã IA Dom, tỉnh Gia Lai, thông thương với cửa khẩu Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia). Đây là lợi thế để tỉnh Gia Lai phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng nông sản, gỗ, cao su, cà phê… xuất khẩu sang Campuchia và các nước ASEAN (12/2025). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Hệ thống cảng Vũng Áng- Sơn Dương có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 50.000-300.000 DWT. Hiện hơn 30% lượng hàng hóa thông quan tại cảng Vũng Áng là hàng xuất khẩu của nước bạn Lào. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình) chính thức được công nhận là Công viên Di sản ASEAN vào tháng 9/2025. Vườn rộng hơn 7.100ha, là khu Ramsar (công ước quốc tế quy định về bảo tồn và sử dụng hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Thái Thuần – TTXVN
Đưa nông sản Việt đến thị trường Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN

Đội tuyển Việt Nam giành thành tích cao tại các kỳ SEA Games và ASEAN Para Games. Ảnh: TTXVN
  • Ảnh:  TTXVN

Top