Kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 – 28/7/2026): Gắn kết vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước, chuyên gia, học giả và đại diện các tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 lần thứ ba (6/2026). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trải qua 31 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức mới, Việt Nam cùng các quốc gia thành viên tiếp tục thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, tự cường và thịnh vượng.