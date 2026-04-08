Kỳ họp đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới

08/04/2026

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 6/4 đến ngày 23/4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó có việc xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ... Đây là kỳ họp không chỉ có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới.

Hình ảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đồng chí Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy tăng trưởng, việc lựa chọn, bầu và phê chuẩn bộ máy lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín có ý nghĩa quyết định đối với việc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Hình ảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đồng chí Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Đây không chỉ là công tác nhân sự mà còn là tiền đề quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới về đổi mới, hành động và phát triển. Chính vì vậy, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thực hiện bầu, phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Hình ảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của đồng chí Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với số phiếu tán thành rất cao, thể hiện ý chí, quyết tâm, nguyện vọng, sự đoàn kết, đồng thuận cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Quốc hội khóa XV) giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, ông Lê Minh Hưng (Trưởng ban Tổ chức Trung ương) giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã bầu và phê chuẩn 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương như: Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Đặc biệt, khác với thông lệ nhiều nhiệm kỳ trước đây, ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khoá XVI bắt tay ngay vào công tác lập pháp: xem xét, cho ý kiến và thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét, quyết định 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời xem xét, thảo luận và thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng, đưa ra những quyết sách chiến lược định hình quỹ đạo phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Một số hình ảnh về kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Tiếp nối thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV, những quyết sách đầu tiên của Quốc hội khóa XVI kỳ vọng sẽ mở ra bước chuyển mạnh mẽ trong kiện toàn bộ máy Nhà nước, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia với hành động quyết liệt hơn, hoạt động hiệu quả hơn, gần dân và vì dân hơn, đưa đất nước vững bước tiến vào kỉ nguyên mới./.