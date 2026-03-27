King Coffee hướng đến hệ sinh thái cà phê toàn cầu

27/03/2026

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Hội nghị Cà phê quốc tế 2026 do Công ty TNI King Coffee khởi xướng và chủ trì đã diễn ra với sự tham dự của đại diện 19 phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết đánh dấu sự ra đời của Liên minh Cà phê toàn cầu (Global Coffee Alliance - GCA), mở ra không gian kết nối đa quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng cho ngành cà phê Việt Nam và thế giới.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao Palestine tại Việt Nam đánh giá cao giá trị của Liên minh cà phê toàn cầu.

Tại sự kiện, ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao Palestine tại Việt Nam đánh giá Hội nghị Cà phê quốc tế 2026 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thương mại đơn thuần. Theo ông Saadi Salama, cà phê không chỉ là một sản phẩm kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu giữa các quốc gia.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee nhấn mạnh tính cấp thiết của sự đoàn kết giữa các quốc gia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối cà phê. Việc hình thành Liên minh Cà phê toàn cầu (GCA) sẽ góp phần tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cà phê trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hiện nay, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và các yêu cầu ngày càng khắt khe về chuỗi cung ứng minh bạch. Trước bối cảnh này, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc vượt qua. Sự ra đời của Liên minh Cà phê toàn cầu (GCA) được kỳ vọng tạo nên nền tảng hợp tác chung, hướng tới mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, kết nối khoảng 125 triệu “công dân cà phê” trên toàn cầu (coffee citizens) và xây dựng tương lai phát triển bền vững, trong đó không một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ mong muốn Việt Nam và các quốc gia sản xuất cà phê không chỉ dừng lại ở vai trò cung ứng nguyên liệu thô, mà sẽ từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và định vị thương hiệu quốc gia trên thị trường toàn cầu.

Hướng tầm nhìn đến năm 2040, GCA đặt mục tiêu xây dựng một Hệ sinh thái Cà phê Toàn cầu Net-Zero, Bao trùm và Dẫn dắt bởi Công nghệ. Với mong muốn nhìn thấy Việt Nam và các quốc gia sản xuất cà phê không chỉ dừng lại ở vai trò "vựa nguyên liệu thô" của thế giới, mà sẽ vươn lên làm chủ chuỗi giá trị chế biến sâu, định vị vững chắc thương hiệu quốc gia của mình trên bản đồ toàn cầu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ đại này, GCA sẽ tập trung mọi nguồn lực hành động dựa trên 5 Trụ cột Chiến lược cốt lõi, đó là sinh thái, sinh kế, công nghệ, tri thức và văn hóa.

Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về cà phê Robusta, việc ra mắt Liên minh Cà phê toàn cầu tại Hà Nội được đánh giá là bước chuyển mang tính chiến lược của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động trong việc tạo nền tảng kết nối sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời góp phần định hình tương lai ngành cà phê thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ về hệ sinh thái đào tạo AI King Coffee.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đầu ngành cà phê trong nước và quốc tế đã mang đến hội nghị những trao đổi sôi nổi và góc nhìn mang tính chiến lược để phát triển ngành cà phê bền vững trong tương lai. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) chia sẻ những nhận định về cục diện thị trường toàn cầu và các thách thức đặt ra đối với các quốc gia sản xuất cà phê. Tiến sĩ nông học Phạm S (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển ngành cà phê bền vững đến năm 2050.

Hội nghị cũng thảo luận và chia sẻ về Tầm nhìn Chiến lược Liên minh Cà phê toàn cầu 2040 với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu được dẫn dắt bởi công nghệ, lấy con người và thiên nhiên làm trung tâm. Trong lộ trình này, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) được xác định là định hướng dài hạn, đóng vai trò kim chỉ nam cho lộ trình phát triển./.