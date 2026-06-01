Kiểm lâm Hà Tĩnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng

01/06/2026

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có diện tích và tỷ lệ che phủ rừng lớn của khu vực Bắc Trung bộ với hơn 358.270ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm trên 60% diện tích tự nhiên, tỷ lệ che phủ đạt 52,5%. Thời gian qua Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm số, sử dụng trang thiết bị hiện đại vào quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, đặc biệt là lắp đặt 22 cụm camera giám sát các biến động rừng ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) sử dụng thiết bị bay không người lái trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN