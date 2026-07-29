Khuổi Nhi - Điểm hẹn mùa hè giữa lòng hồ Na Hang

29/07/2026

Giữa không gian hùng vĩ của khu du lịch sinh thái Na Hang (Tuyên Quang), thác Khuổi Nhi với vẻ đẹp nguyên sơ, dòng nước trong xanh, hệ sinh thái phong phú cùng những trải nghiệm độc đáo đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách yêu thiên nhiên với sự bình yên giữa đại ngàn.

Thác Khuổi Nhi là điểm dừng chân hấp dẫn trên các tuyến du lịch khám phá lòng hồ Na Hang.

Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Du khách di chuyển bằng thuyền trên lòng hồ Na Hang để đến tham quan thác Khuổi Nhi.

Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Thác Khuổi Nhi nằm bên vùng lòng hồ sinh thái Na Hang rộng hơn 8.000 ha, bao quanh là núi non trùng điệp và những cánh rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn. Thác Khuổi Nhi còn gắn với câu chuyện tình yêu đầy cảm động được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ.



Từ bến thuyền dưới chân đập thủy điện Tuyên Quang, du khách chỉ mất hơn một giờ ngồi thuyền xuôi theo mặt hồ để đến với thắng cảnh nổi tiếng này.

Hệ thống bậc đang được đầu tư để du khách di chuyển lên thác bảo đảm an toàn. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Nhìn từ xa, thác Khuổi Nhi như một dải lụa trắng đổ dài từ đỉnh núi xuống lòng hồ. Dòng thác dài khoảng 3 km, được tạo thành từ nhiều tầng nước nối tiếp nhau, len lỏi qua các vách đá và những khe suối nhỏ trước khi hòa vào mặt hồ xanh biếc.



Điều khiến thác Khuổi Nhi trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá thác Khuổi Nhi là vào mùa hè. Đây cũng là thời điểm thích hợp để du khách trải nghiệm leo thác, tắm suối và các hoạt động ngoài trời.



Hoạt động được nhiều du khách yêu thích nhất là leo thác. Những bậc đá đã được cải tạo giúp việc di chuyển thuận tiện và an toàn hơn. Càng lên cao, du khách càng thấy rõ vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác tung bọt trắng xóa giữa vách núi. Bên cạnh đó, tắm thác cũng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Dòng nước trong vắt, mát lạnh len qua từng phiến đá mang đến cảm giác sảng khoái, đặc biệt trong những ngày hè oi bức.

Tắm thác tại tầng thứ 2 thác Khuổi Nhi là hoạt động được nhiều du khách lựa chọn trong những ngày hè.

Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Một nét độc đáo chỉ có ở Khuổi Nhi là trải nghiệm cá suối rỉa chân. Khi du khách ngâm chân xuống nước, những đàn cá nhỏ sinh sống tự nhiên dưới dòng thác sẽ bơi đến rỉa nhẹ vào chân tạo cảm giác "tê tê, buồn buồn" khiến nhiều người thích thú và xem đây là "đặc sản" riêng của Khuổi Nhi mà hiếm nơi nào có được.



Ngoài ra, du khách còn có thể câu cá, chèo thuyền kayak, đi thuyền nan, cắm trại, tổ chức picnic ven hồ hay nghỉ ngơi trên các nhà bè nổi, thưởng thức những món cá đặc sản của lòng hồ Na Hang. Khi đêm xuống, nhiều đoàn khách lựa chọn ở lại để câu cá đêm, ngắm ngư dân đánh bắt thủy sản và đón bình minh tuyệt đẹp trên vùng hồ Cọc Vài.



Hiện nay, thác Khuổi Nhi là điểm dừng chân của hầu hết các tuyến du lịch trên lòng hồ Na Hang với hàng chục thuyền du lịch hoạt động thường xuyên. Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch khác, mỗi chuyến đi đến thác Khuổi Nhi không chỉ là hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên mà còn là cơ hội để du khách tìm lại sự bình yên, thư thái giữa cuộc sống hiện đại.

Trải nghiệm tại thác là điểm nhấn độc đáo thu hút du khách đến Khuổi Nhi. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Thác Khuổi Nhi đang trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch sinh thái Tuyên Quang với sự kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Vẻ đẹp hùng vĩ ở tầng thứ 3 thác Khuổi Nhi. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Để gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của thắng cảnh, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang đã đầu tư hệ thống lối đi lên thác, đồng thời bảo vệ nguyên trạng rừng tự nhiên và tăng cường tuyên truyền đến các chủ thuyền, nhà bè cũng như du khách về ý thức bảo vệ môi trường. Việc hạn chế rác thải nhựa, không xả rác xuống lòng hồ và khu vực thác đã góp phần giữ cho Khuổi Nhi luôn xanh, sạch và gần như vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có.



Sự kết hợp hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên đang giúp Khuổi Nhi trở thành hình mẫu của du lịch sinh thái bền vững tại Tuyên Quang.



Với những giá trị về cảnh quan, sinh thái và văn hóa, thác Khuổi Nhi xứng đáng là một trong những điểm đến tiêu biểu của du lịch Tuyên Quang, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất này đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam