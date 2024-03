Khu vực ASEAN tiếp tục là điểm đến thu hút FDI

Công ty TNHH công nghệ điện tử Chee Yuen Việt Nam, 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất các loại sản phẩm nhựa và linh kiện điện tử ngành máy in, hiện đang hoạt động ở Khu công nghiệp An Dương, huyện An Dương, tỉnh Hải Dương có. Ảnh: TTXVN