Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai giáo dục Việt Nam

01/05/2026

Trong bối cảnh thế giới đang biến đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới và toàn diện đối với giáo dục, Việt Nam đứng trước đòi hỏi cấp thiết phải chuẩn bị một thế hệ công dân mới - những con người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng để hội nhập và phát triển bền vững. Trong tinh thần đó, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem là bước đột phá chiến lược nhằm chấn hưng nền giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển và kiến tạo tương lai đất nước.

Giáo dục - nền tảng “nguyên khí quốc gia”



Nghị quyết 71 khẳng định rõ: giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò quyết định đối với tương lai dân tộc. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về triển khai 4 nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 16/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, nền tảng cốt lõi để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Định hướng xuyên suốt của chính sách là “lấy chất lượng làm trục, lấy nhà giáo làm then chốt, lấy công nghệ làm đòn bẩy”.

Ngày 14/5/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và trao tặng Phòng thực hành giáo dục STEM cho hai Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THCS Cầu Giấy. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Trên cơ sở đó, các ưu tiên đầu tư được xác định rõ ràng. Ở bậc mầm non và phổ thông, Nhà nước tập trung kiên cố hóa trường lớp, phát triển không gian học tập hiện đại như phòng thực hành, trải nghiệm STEM/STEAM, đồng thời tăng cường điều kiện rèn luyện thể chất. Đặc biệt, mạng lưới trường phổ thông nội trú sẽ tiếp tục được mở rộng tại vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và khu vực biên giới, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, Nghị quyết 71 đề ra cơ chế phân bổ ngân sách dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả đầu ra. Nhà nước ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời tạo không gian chính sách để thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư và tổ chức xã hội vào phát triển giáo dục.

Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, nền tảng cốt lõi để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Sáng 17/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục Stem tại Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Đây là nội dung nằm trong Chương trình của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia trao tặng 100 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Phòng thực hành giáo dục Stem tại Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Đây là nội dung nằm trong Chương trình của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia trao tặng 100 phòng học STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, việc tăng đầu tư cho giáo dục và đội ngũ nhà giáo không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước mà còn là giải pháp trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở vật chất hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo - nghiên cứu - doanh nghiệp, cùng với cải thiện thu nhập cho giáo viên sẽ tạo động lực để hệ thống giáo dục Việt Nam hội nhập nhanh hơn với chuẩn mực quốc tế.

Công dân toàn cầu trong kỷ nguyên công nghệ



Trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ bởi khoa học và công nghệ, Nghị quyết 71 đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ nuôi dưỡng thế hệ công dân toàn cầu. Thanh niên Việt Nam được kỳ vọng phát triển tư duy sáng tạo, năng lực phản biện và khả năng thích ứng nhanh với những biến đổi công nghệ. Đồng thời, kỹ năng ngoại ngữ và năng lực giao tiếp quốc tế được xem là chìa khóa để tham gia cạnh tranh bình đẳng trong môi trường toàn cầu.

Các em học sinh tham gia Cuộc thi HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future – Kiến tạo tương lai xanh” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khởi xướng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết 71 xác định 8 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Xây dựng chuẩn đầu ra quốc gia theo bậc học, nghề; triển khai kiểm định bắt buộc, bảng xếp hạng công khai gắn sứ mệnh; đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan, triển khai đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi; đột phá đội ngũ nhà giáo; thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi trách nhiệm giải trình, đồng kiến tạo chương trình với doanh nghiệp, tăng cường thực tập có lương, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo; nâng cấp giáo dục nghề nghiệp gắn chuỗi cung ứng, học thật - làm thật theo mô hình kép, công nhận chứng chỉ kỹ năng số, đánh giá bởi doanh nghiệp; chuyển đổi số trong giáo dục; tài chính giáo dục có mục tiêu, quan tâm hỗ trợ nhóm yếu thế bằng những giải pháp phù hợp; quốc tế hóa, công nhận tín chỉ, chương trình liên kết, thu hút chuyên gia quốc tế, nâng chuẩn ngoại ngữ theo ngành.

Mô hình EduBiofarm của Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã thu hút đông đảo học sinh đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước đến tham quan, trải nghiệm.. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN

Các em học sinh Tp. Hồ Chí Minh nghiên cứu khoa học. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Với định hướng toàn diện đó, giáo dục Việt Nam được kỳ vọng sẽ đào tạo nên những thế hệ vừa giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ và trí tuệ nhân tạo, vừa giàu bản sắc văn hóa và tinh thần cống hiến. Đây chính là nguồn lực con người quyết định để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, hướng tới một tương lai độc lập, tự chủ và bền vững./.

Bài: Thanh Hòa/VNP - Ảnh: TTXVN