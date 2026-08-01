Khi tiếng cười và tình yêu thương trở thành “liều thuốc” cho bệnh nhân ung thư

01/08/2026

Những năm qua, bên cạnh điều trị bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, trở thành “liều thuốc” tinh thần giúp người bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh nhân ung thư xua tan đi muộn phiền, có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật. Các hoạt động như: Đồng hành cùng chiến binh K, Sắc màu yêu thương, Xe nước giải khát phục vụ bệnh nhân…đã mang đến niềm vui, động viên tinh thần người bệnh trên hành trình tìm lại sự sống.

Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bệnh nhân hào hứng tham gia Chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN