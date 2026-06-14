Khi nghệ thuật thị giác kết hợp với công nghệ kể câu chuyện phát triển bền vững

14/06/2026

Triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of SUN” do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Fustic. Studio và nghệ sĩ Bách Vũ tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đã kết hợp ánh sáng, công nghệ tương tác và nghệ thuật số mở ra hành trình khám phá đa giác quan về phát triển bền vững, vai trò của con người với tương lai xanh.

Khai mạc triển lãm nghệ thuật thị giác “We are made of SUN” tại Hoàng thành Thăng Long, mở đầu hành trình khám phá phát triển bền vững thông qua nghệ thuật và công nghệ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trong triển lãm, nghệ sĩ Bách Vũ cùng Fustic. Studio đồng sáng tạo chuỗi hình ảnh động 5 kênh “SUN” được phát triển bằng công nghệ tạo sinh, nơi những nét vẽ nguyên bản của Bách Vũ được chuyển hóa thành các cấu trúc thị giác động thông qua ngôn ngữ công nghệ do Fustic. phát triển. Xuyên suốt năm giai đoạn, tác phẩm tái hiện hành trình của ánh sáng từ nguồn năng lượng khởi nguyên, chuyển hóa thành vật chất, sự sống, tri thức và những hệ hình văn hóa, công nghệ của con người.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu về vai trò của sáng tạo, hợp tác và hành động tập thể trong thúc đẩy phát triển bền vững. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không dừng lại ở một trải nghiệm thị giác thuần túy, chuỗi tác phẩm còn gợi mở về mối liên kết liên tục giữa tự nhiên, tiến hóa và các hệ sinh thái đang duy trì sự sống, cũng như kết nối với những câu chuyện thực tiễn từ các dự án do Liên minh châu Âu hỗ trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Song song đó là một sắp đặt ánh sáng kết hợp âm thanh tương tác “CONVERGENCE” do Fustic. kiến tạo, kết hợp điêu khắc ánh sáng, chuyển động vật lý và hệ thống âm thanh để hình thành một “Mặt Trời sống” vận hành dựa trên sự hiện diện của con người.

Thông qua các trạm cảm biến hơi thở đặt xung quanh, mỗi nhịp thở của khán giả sẽ kích hoạt một luồng sáng di chuyển về lõi trung tâm, khiến khối năng lượng dần rực sáng và chuyển động mạnh mẽ hơn. Cơ chế này trở thành một ẩn dụ trực quan cho tính bền vững rằng mọi thay đổi tích cực chỉ có thể được duy trì bằng sự tham gia liên tục và có ý thức của con người.

Khách tham quan tìm hiểu nội dung triển lãm và các thông tin về triển lãm Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Thông điệp của Mặt Trời tại triển lãm đồng thời phản ánh tinh thần của các dự án phát triển bền vững do EU tài trợ tại Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, bảo tồn thiên nhiên, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực cộng đồng. Nổi bật trong đó có các dự án về kinh tế tuần hoàn ca cao tại Đắk Lắk; quản lý cảnh quan bền vững và phát triển không gây mất rừng tại Lâm Đồng; hỗ trợ phụ nữ miền Trung áp dụng kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; cùng các sáng kiến huy động tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường tại Đà Nẵng. Thông qua các dự án này, EU hướng tới việc thúc đẩy một mô hình tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ tài nguyên và đầu tư vào con người.

Không gian sắp đặt ánh sáng “CONVERGENCE” tạo nên trải nghiệm đa giác quan, khơi gợi suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và hệ sinh thái. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của triển lãm, ông Julien Guerrier, Đại sứ EU tại Việt Nam, cho biết: “EU tự hào đồng hành cùng Việt Nam và thế hệ trẻ trong nỗ lực thúc đẩy hành động tập thể, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Triển lãm này phản chiếu tinh thần giao thoa giữa sáng tạo, hợp tác và hoài bão chung, mở ra những tiềm năng mới cho một tương lai xanh và bền vững hơn.”.

Khán giả theo dõi chuỗi hình ảnh động “SUN”, được phát triển bằng công nghệ tạo sinh từ các nét vẽ nguyên bản của nghệ sĩ Bách Vũ.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Toàn cảnh không gian sắp đặt “CONVERGENCE” với hệ thống ánh sáng, âm thanh và cảm biến tương tác lấy cảm hứng từ hình tượng Mặt Trời.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trong không gian nơi ánh sáng, chuyển động, âm thanh và công nghệ số cùng kể một câu chuyện chung, “We are made of SUN” cho thấy nghệ thuật không chỉ là phương tiện biểu đạt mà còn là cầu nối giữa tri thức, cảm xúc và hành động. Khi công nghệ được sử dụng như một chất liệu sáng tạo, nghệ thuật thị giác có thể trở thành ngôn ngữ mới để truyền cảm hứng về phát triển bền vững, giúp mỗi cá nhân nhận ra vai trò của mình trong việc kiến tạo tương lai./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam