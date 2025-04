Khau Phạ mùa nước đổ

17/04/2025

Những ngày đầu hè, đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái lại khoác lên mình "tấm áo" huyền ảo của mùa nước đổ. Nước từ các khe suối, dòng thác được dẫn về ruộng, khiến những thửa ruộng bậc thang lóng lánh như những "tấm gương khổng lồ" soi bóng trời mây. Khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ hòa cùng nhịp sống cần cù của người dân vùng cao tạo nên một bản hòa ca mê hoặc lòng người.

Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, lấp lánh.

Dưới chân đèo Khau Phạ, ruộng bậc thang tạo nên bức tranh sống động với những đường cong mềm mại.

Khau Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, có chiều dài khoảng 30km, tọa lạc ở địa thế cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển. Vào khoảng giữa tháng Tư, khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống, những thửa ruộng bậc thang như được “đánh thức” sau những tháng ngày khô hạn. Ánh nắng đầu hè phản chiếu lên mặt nước, hòa quyện cùng màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng và màu trắng của mây trời, vẽ nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, đầy sống động.

Trên thửa ruộng bậc thang, những chú trâu lực lưỡng lội bùn, kéo cày xới đất cho mùa vụ mới.

Khung cảnh lao động rộn ràng dưới chân đèo Khau Phạ vào mùa cấy.

Mùa nước đổ không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn đánh dấu sự bắt đầu cho một vụ lúa mới. Từ sáng sớm, bà con dân tộc Mông, Thái đã gùi cày bừa ra đồng theo những con đường mòn. Trên những thửa ruộng vừa đón nước, tiếng người í ới, những con trâu lực lưỡng lội bùn kéo cày, một không khí lao động hăng say, nhộn nhịp giữa núi non. Khi đất đã cày bừa kỹ lưỡng, những đám mạ non xanh mướt được nhổ lên buộc lại thành từng bó, rải đều khắp ruộng. Những người phụ nữ tay thoăn thoắt cắm từng cây mạ xuống lớp bùn, đều tăm tắp, trẻ em theo cha mẹ ra đồng, vừa chơi đùa bên bờ ruộng, vừa phụ giúp nhặt mạ, tạo nên bức tranh đồng quê ấp áp.

Người dân gùi bừa, dắt trâu lên các thửa ruộng bậc thang.



Mùa nước đổ ở Khau Phạ không dài, nhưng đủ để in đậm trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Vẻ đẹp của đất trời Tây Bắc trong thời khắc giao mùa, cùng sự cần cù chăm chỉ, hồn hậu của người dân, Khau Phạ hiện lên như một bức tranh mộc mạc, dung dị mà đầy sức hút. Đó là thời khắc Tây bắc giao hòa, và cũng là lời mời cho những ai yêu thiên nhiên, trân quý nét văn hóa vùng cao.

Bài và ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam