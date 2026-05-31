Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Nhật Bản

31/05/2026

Lễ khánh thành chùa Đại Ân Tokyo thu hút đông đảo Phật tử Việt Nam và Nhật Bản.

Lễ cắt băng khánh thành Chùa Đại Ân Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Ngày 31/5/2026, tại Nhật Bản đã diễn ra lễ thượng bảng và cắt băng khánh thành chùa Đại Ân Tokyo, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Tokyo. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; đại diện chính quyền quận Adachi; Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì chùa Đại Ân Tokyo; cùng chư tôn đức tăng ni Việt Nam, Nhật Bản và đông đảo Phật tử, người dân Việt Nam và Nhật Bản.

Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì Chùa Đại Ân Tokyo, trả lời phỏng vấn của TTXVN. Ảnh: Bùi Hà – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Đông đảo người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản đến dự Đại lễ Phật Đản và Lễ nhập tự Chùa Đại Ân Tokyo. Ảnh: Bùi Hà - Pv TTXVN tại Nhật Bản

