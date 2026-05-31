Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Nhật Bản
Lễ khánh thành chùa Đại Ân Tokyo thu hút đông đảo Phật tử Việt Nam và Nhật Bản.
Ngày 31/5/2026, tại Nhật Bản đã diễn ra lễ thượng bảng và cắt băng khánh thành chùa Đại Ân Tokyo, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Tokyo. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; đại diện chính quyền quận Adachi; Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì chùa Đại Ân Tokyo; cùng chư tôn đức tăng ni Việt Nam, Nhật Bản và đông đảo Phật tử, người dân Việt Nam và Nhật Bản.
