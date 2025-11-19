Sau hành trình 20 mùa bền bỉ, Chương trình Aquafina Vietnam International Fashion Week (AVIFW) đã khẳng định vị thế không thể thay thế với vai trò là sự kiện thời trang, văn hóa hàng đầu Việt Nam. Sàn diễn của AVIFW Thu Đông 2025 được tổ chức tại Hà Nội đã quy tụ hội tụ của những tài năng sáng tạo với thông điệp khẳng định tầm vóc thời trang Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 20 đã diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội đánh dấu mốc mùa thứ 20.

Chương trình AVIFW Thu Đông 2025 mở màn với với bộ sưu tập “Khởi Nguồn Thuần Khiết” được lấy cảm hứng từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường của nhà thiết kế (NTK) Vũ Việt Hà được mệnh danh là là “nghệ nhân của chất liệu Việt” với nhiều bộ sưu tập gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đầu tư chỉn chu về phom dáng, chất liệu. Từ câu chuyện khởi sinh vũ trụ theo quan niệm dân gian, bộ sưu tập của anh nhằm tôn vinh hành trình con người tìm thấy sự thuần khiết trong phong cách và bản ngã.

Sàn diễn năm nay đã hội tụ 20 nhà thiết kế hàng đầu trong cả nước và các nhà thiết kế đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Chia sẻ về việc đảm nhiệm vị trí mở màn cho mùa đặc biệt này, NTK Vũ Việt Hà xúc động cho biết: “Tôi trân trọng hành trình 20 mùa của AVIFW cùng những ý nghĩa mà Chương trình đã và đang mang tới cho các Nhà thiết kế, thương hiệu Việt trong hành trình khẳng định thời trang Việt trên bản đồ thời trang quốc tế. Tôi đã dành nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập với thông điệp thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà là cách chúng ta kể lại những câu chuyện văn hóa của dân tộc bằng ngôn ngữ sáng tạo.”.

Trong mùa tổ chức đặc biệt lần thứ 20 này, AVIFW Thu Đông 2025 có sự tham gia của hai chuỗi thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước là Canifa và Pantio. Nếu như Thương hiệu Canifa với bộ sưu tập ứng dụng dành cho mọi lứa tuổi đã nhiều lần mang tới không khí sôi động tại sàn diễn của AVIFW Thu Đông 2025 thì thương hiệu Pantio lại gây ấn tượng tại sàn diễn với những mẫu thiết kế tinh tế dành cho phái nữ. Song song với các tên tuổi lớn, AVIFW Thu Đông 2025 tiếp tục khẳng định vai trò ươm mầm tài năng trẻ khi lần đầu tiên bắt tay hợp tác cùng Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Đây là những đơn vị có chuyên khoa đào tạo ngành chuyên ngành thời trang chất lượng và uy tín tại thủ đô Hà Nội, với rất nhiều tên tuổi Nhà thiết kế đã từng theo học và thành danh. Những thiết kế đến từ các sinh viên xuất sắc nhất mang đến góc nhìn tươi mới và sáng tạo của thế hệ nhà thiết kế trẻ. Đây là cơ hội quý giá để các tài năng trẻ được cọ xát thực tế, học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu, đồng thời thể hiện tiếng nói sáng tạo và khát vọng hội nhập của thời trang Việt. Những bộ sưu tập năm nay không chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân mà còn kể câu chuyện văn hóa của từng quốc gia.

Để viết tiếp câu chuyện bản sắc riêng qua lăng kính thời trang, AVIFW Thu Đông 2025 có sự góp mặt của 9 thương hiệu thời trang quốc tế đến từ khu vực Đông Nam Á với những bộ sưu tập không chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân mà còn kể câu chuyện văn hóa của từng quốc gia. Trong đó phải kể đến những gương mặt đã từng đồng hành và làm nên tiếng vang từ những mùa tổ chức đầu tiên, như NTK Frederick Lee (Singapore), NTK Francis Libiran (Philippines), NTK Priyo Oktavino (Indonesia). Bên cạnh đó, những thương hiệu quốc tế lần đầu góp như mặt đến từ Mr. Ajay Kumar(Ấn Độ), Natacha Van (Cambodia), Bandid Lasavong (Lào), Trip&Co (Trung Quốc) mang đến những Bộ sưu tập dành cho nam giới vô cùng sáng tạo tạo điểm nhấn độc đáo trên sàn diễn.

Với mục tiêu xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng. Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam lần thứ 20 đã tạo nên một điểm đến mới của khu vực, sức hút của Đông Nam Á.

Bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà Thiết Kế Thời Trang Đông Nam Á (CAFD), kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam AVIFW chia sẻ: “Bước vào kỷ nguyên mới, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền công nghiệp thời trang Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững và mang bản sắc riêng, để Việt Nam không chỉ là điểm đến của thời trang khu vực, mà còn là trung tâm sáng tạo đầy sức hút của Đông Nam Á.”./.