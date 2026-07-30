Khám phá văn hóa Hà Nội qua xẩm, ca trù và rối nước

30/07/2026

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô, CADAO Collective (66 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ) vừa ra mắt như một điểm đến văn hóa mới, mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống theo cách gần gũi và giàu trải nghiệm. Lần đầu tiên tại Hà Nội, ba loại hình di sản đặc trưng gồm xẩm, ca trù và múa rối nước cùng hội tụ trong một không gian sáng tạo, mở ra hành trình khám phá chiều sâu văn hóa kinh kỳ dành cho người dân và du khách trong nước, quốc tế.



Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, khán giả đã được thưởng thức sự gặp gỡ độc đáo giữa xẩm, ca trù và múa rối nước – ba loại hình nghệ thuật tiêu biểu gắn với đời sống văn hóa Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Không đơn thuần là những buổi biểu diễn, chương trình đưa người xem bước vào hành trình khám phá những giá trị di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo nên trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống.

Không gian nghệ thuật CADAO Collective – điểm đến văn hóa mới của Thủ đô, quy tụ xẩm, ca trù và múa rối nước trong một hành trình trải nghiệm nghệ thuật truyền thống. Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian thủy đình của Rối Show được thiết kế theo phong cách truyền thống kết hợp ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo điểm nhấn cho hành trình khám phá nghệ thuật dân gian. Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, sự ra đời của mô hình này góp phần khẳng định vai trò của các không gian sáng tạo trong việc phát huy di sản, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng.

CADAO Collective được xây dựng với mong muốn kết nối nghệ thuật truyền thống với đời sống hiện đại, trở thành không gian sáng tạo nơi các giá trị văn hóa được bảo tồn, thực hành và lan tỏa.



Không gian được thiết kế thành ba khu vực mang tên làng – phố – nhà, tái hiện hành trình văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Tầng một là không gian "làng" với sân khấu thủy đình dành cho các chương trình rối nước cách tân. Tại đây, khán giả được thưởng thức "Rối Show" với sự kết hợp giữa rối nước và rối bóng, các tích trò dân gian quen thuộc được làm mới bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, đan xen giữa âm nhạc truyền thống và những sáng tác mới. Không gian thủy đình được thiết kế, thi công hoàn toàn thủ công, kết hợp kiến trúc truyền thống với phong cách tối giản đương đại, tạo nên điểm nhấn nghệ thuật độc đáo.

Những giá trị văn hóa, huyền tích và đời sống dân gian được tái hiện sinh động qua các tiết mục múa rối nước, tạo sức hấp dẫn cho khán giả ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Tiết mục rối nước tái hiện sinh động những tích trò dân gian quen thuộc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Du khách trực tiếp trải nghiệm điều khiển quân rối nước dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, tạo nên hành trình khám phá di sản giàu tính tương tác.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Khán giả tìm hiểu, khám phá những quân rối truyền thống sau buổi biểu diễn, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Tiếp nối hành trình là không gian "phố", nơi giới thiệu những sản phẩm mang đậm dấu ấn bản địa như trà, cà phê và đặc biệt là khu bếp mở chế biến sôcôla thủ công từ nguyên liệu Việt Nam. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là cầu nối để du khách cảm nhận sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và phong cách sống hiện đại.



Ở tầng cao nhất là không gian "nhà" – nơi dành cho ca trù và hát xẩm theo tinh thần "hát chơi" phóng khoáng. Trong không gian gần gũi, các nghệ sĩ gạo cội, nghệ sĩ trẻ và khán giả cùng giao lưu, chia sẻ, tái hiện nếp sinh hoạt nghệ thuật từng hiện diện trong đời sống người Hà Nội xưa.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch trình diễn trong Xẩm Show, đưa khán giả trở về với không gian văn hóa phố thị Hà Nội xưa.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian Xẩm Show tái hiện đời sống phố thị Hà Nội xưa qua những làn điệu mộc mạc, giàu tính tự sự, đưa khán giả đến gần hơn với một di sản nghệ thuật đặc sắc của Thủ đô. Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Du khách giao lưu cùng nghệ nhân, trực tiếp trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống để cảm nhận giá trị của nghệ thuật dân tộc.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Nếu xẩm phản ánh nhịp sống bình dị, tinh thần phố thị và sức sống của những con người lao động, thì ca trù lại đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và chiều sâu tri thức của đất kinh kỳ. Trong khi đó, múa rối nước tái hiện không gian lễ hội, những huyền tích và đời sống văn hóa dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ba loại hình nghệ thuật được lựa chọn như ba mảnh ghép để khắc họa bức tranh đa diện về bản sắc Hà Nội.

Điểm đặc biệt của CADAO Collective là khán giả không chỉ xem biểu diễn mà còn trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu những câu chuyện văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ và tận tay trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống như đàn đáy, đàn bầu, nhị, phách hay trống chầu. Chính sự tương tác này giúp khoảng cách giữa di sản và công chúng được rút ngắn, mang đến trải nghiệm văn hóa chân thực và giàu cảm xúc.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong Ca trù Show, góp phần tái hiện không gian diễn xướng giàu bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Ảnh: Khánh long/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh việc hướng tới du khách quốc tế từ các thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản thông qua kết nối với các đơn vị lữ hành, điều đáng mừng là ngày càng nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Gen Alpha quan tâm, tìm hiểu và yêu thích những giá trị văn hóa truyền thống khi được làm mới bằng cách tiếp cận phù hợp với đời sống đương đại.



Sự kết hợp giữa Rối - Ca trù - Xẩm cùng không gian ẩm thực lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu bản địa, đã tạo nên một mô hình trải nghiệm văn hóa toàn diện. Không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật, CADAO Collective còn mở ra một điểm hẹn mới để người dân và du khách khám phá bản sắc Hà Nội thông qua những giá trị di sản sống động, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thực hiện: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam