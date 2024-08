Khám phá “Thị trấn Hoàng Hôn” trên đảo ngọc Phú Quốc

17/08/2024

Nơi “đảo ngọc” Phú Quốc yên bình và trù phú, có thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town ở phía Nam đảo xuất hiện với dáng vẻ rực rỡ pha lẫn hạnh phúc của một thị tứ ven biển sôi động và hấp dẫn riêng mang phong cách Địa Trung Hải được định hình.

Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town ở phía Nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Tư liệu Sun Group

“Thị trấn Hoàng Hôn” được “vẽ” nên từ kiến trúc của những căn nhà đa sắc nằm trên triền đồi nhô dần ra cảng biển, với các cửa hàng sầm uất bên con phố nhỏ ngoằn ngoèo, những con dốc với đầy các sắc hoa rực rỡ và lãng mạn.

Với khát vọng “làm đẹp những vùng đất” của tập đoàn Sun Group hướng đến trên những nơi mà họ làm việc và sinh sống, lần này là thị trấn Hoàng Hôn với phóng cách Địa Trung Hải vô cùng sôi động và ấn tượng như đặc trưng vốn có của nó. “Thị trấn Hoàng Hôn” được “vẽ” nên từ kiến trúc của những căn nhà đa sắc nằm trên triền đồi nhô dần ra cảng biển, với các cửa hàng sầm uất bên con phố nhỏ ngoằn ngoèo, những con dốc với đầy các sắc hoa rực rỡ và lãng mạn. Điểm nhấn của thị trấn chính là những công trình kiến trúc mang biểu tượng cổ kính và nổi tiếng thế giới được xây dựng tại đây, như: tháp đồng hồ màu đỏ gạch cao 75 m hướng về phía biển, lấy cảm hứng từ tháp chuông St. Mark’s Campanile trứ danh của Italy; Khải Hoàn Môn - biểu tượng nổi tiếng của kinh đô thời trang Paris, những tiệm cà phê đậm chất châu Âu; khu “quảng trường La Mã” cổ kính, Tàn tích Pompeii đầy bí ẩn thôi thúc du khách khám phá; ngoài ra còn có tháp Bút Chì, “thang rồng” hay con đường gốm sứ vô cùng nổi bật giữa lòng thị trấn… Và có lẽ một địa chỉ đang rất “hot” thu hút giới trẻ cũng như rất nhiều du khách tìm đến tham quan, đó chính là cầu Hôn (Kiss Bridge) - một kiệt tác mới nổi của thị trấn này có chiều dài tổng thể là 810m với hai cánh cung bao trọn vùng biển cát trắng, nổi bật với thiết kế bỏ ngỏ một khoảng 30cm và cây cầu chỉ được nối liền bởi những nụ hôn nồng thắm, những cái ôm ấm áp hay cái bắt tay chân tình, nồng thắm. Thiết kế độc đáo này gửi gắm một thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết giữa con người với con người, con người với vũ trụ và trở thành điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, điểm check-in lãng mạn bậc nhất tại Phú Quốc.

Chợ đêm bên biển Vui Phết - Vui-Fest Bazaar còn là điểm hội tụ của văn hóa và nghệ thuật hấp dẫn tại đảo Ngọc.

Du khách đi cáp treo thăm quan Hòn Thơm - Phú Quốc.

Bên cạnh khung cảnh và kiến trúc đầy ấn tượng, Sunset Town còn là một thị trấn của những lễ hội sầm uất và vui tươi, được tổ chức và diễn ra quanh năm, trong đó có show nhạc nước Kiss The Star được biết đến là show diễn nghệ thuật đa phương tiện hàng đầu thế giới. Cùng với nhiều lễ hội quy mô khác như: show diễn Fashion Voyage; chuỗi sự kiện New Year countdown; hành trình Trở về nhà - Welcome Home; hành trình trải nghiệm âm nhạc Sun Memory được tổ chức hàng tháng và show chợ đêm VUI-Fest Bazaar - chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam. Tại đây du khách có thể thỏa sức thưởng thức ẩm thực địa phương và các vùng miền, hoà mình vào những màn trình diễn nghệ thuật đường phố sôi động của những nghệ nhân trong lĩnh vực ẩm thực. Tất cả đã tạo nên sự thú vị, quyến rũ của thị trấn Hoàng Hôn mang phong cách Địa Trung Hải vô cùng sôi động và xinh đẹp bên bờ biển.

Sunset Town còn là một thị trấn của những lễ hội sầm uất và vui tươi, được tổ chức và diễn ra quanh năm.

Thị tứ này còn là một địa chỉ nghỉ dưỡng vô cùng đẳng cấp và đầy đủ trải nghiệm, tiện ích tuyệt vời. Với các phân khu Sun Grand City Hillside Residence - là khu vực tập trung các căn hộ cao cấp, có đặc trưng kiến trúc là mái nhà bằng ngang; Central Village: Được mệnh danh là “trái tim của Sunset Town”, nằm ở trung tâm thị trấn Hoàng Hôn, là khu vực tập trung nhiều điểm check-in nổi tiếng và là nơi diễn ra những sự kiện, hoạt động nổi bật của Sunset Town và tiếp nối là khu Sun Premier Village Primavera - là khu shophouse nằm sát bờ biển có thiết kế mái nhọn đặc trưng, chuyên về các khu ẩm thực, nhà hàng ăn uống, giải trí.

Trình diễn pháo hoa rực rỡ trên thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Tư liệu Sun Group

Khách du lịch muốn tìm đến một nơi khám phá cảnh đẹp đặc sắc, thưởng thức đa dạng vẻ đẹp của Phú Quốc, trải nghiệm cuộc sống sôi động nơi “thiên đường đảo ngọc” mang lại, thì hãy đến với thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town như một thiên đường hạnh phúc đẳng cấp hàng đầu tại Việt Nam./.