Khám phá Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam

14/10/2025

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam tọa lạc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) được xem là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình Việt Nam làm chủ công nghệ vũ trụ.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) và vận hành bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

thuộc Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Với tổng diện tích hơn 3000m², Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam bao gồm 3 khu trưng bày chính, gồm khu trưng bày ngoài trời, khu trưng bày trong nhà, nhà chiếu hình vũ trụ và đài quan sát thiên văn. Để tạo sự hấp dẫn trong các khu trưng bày, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại trong việc tái tạo lại những hiện tượng thiên nhiên. Đó là cầu vồng trong không gian nhỏ hẹp, dải thiên hà với hàng tỷ ngôi sao. Rồi sử dụng công nghệ 3D kết hợp nhiều máy chiếu tạo nên những hình ảnh trình chiếu những số liệu về trái đất và vũ trụ lên một quả cầu, sử dụng những cảm biến để có thể cảm nhận được cử động của người rồi có thể dùng xe tự hành.

Du khách sẽ được tham gia các hoạt động khám phá về vũ trụ một cách gần gũi và chân thực nhất.

Không chỉ là khu trưng bày mô hình hay tư liệu mà đây còn là một hành trình sống động để giúp du khách tham quan

có thể tiếp cận khoa học thiên văn một cách dễ dàng nhất.

Đặc biệt một trong những điểm nhấn của Bảo tàng đó là vòm cầu với việc kết hợp nhiều các máy chiếu với nhau để tái tạo lại bầu trời với những hiện tượng khoa học thiên văn rất lý thú và hấp dẫn. Bên cạnh đó với vai trò quan trọng là gìn giữ, phát huy và kết nối đem lại thông tin về khoa học công nghệ vũ trụ của Việt Nam, của thế giới đến với công chúng, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam cũng có đầy đủ những dữ liệu từ thời phong kiến đến hiện tại hoạt động nổi bật của của người Việt trong lĩnh vực khoa học công nghệ vũ trụ. Đó là những mô hình vệ tinh của Việt Nam đã phát triển, có những thông tin về những vệ tinh viễn thông, thông tin từ thời giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với các nhà du hành vũ trụ của Liên Xô hay anh hùng Phạm Tuân bay vào trong không gian…

Du khách sẽ được tận mắt xem các thí nghiệm về chân không bởi các hướng dẫn viên tại Bảo tàng.

Các hoạt động trải nghiệm giúp khơi dậy niềm đam mê khám phá cho các em nhỏ.

PGS.TS Phạm Ngọc Điệp, Giám đốc Trung tâm Vật lý thiên văn và Khám phá vũ trụ cho biết: “Chúng tôi cũng ứng dụng nhiều chuyển đổi số trong việc xây dựng Bảo tàng. Có rất nhiều các mô hình trưng bày, những vật dụng và thí nghiệm nhỏ cũng đã được sử dụng công nghệ số. Việc sử dụng công nghệ này để có những tương tác trong các mô hình đem lại cảm nhận, cảm quan sinh động cho người xem. Qua đó góp phần chứng tỏ rằng công nghệ số nó rất hữu ích trong trong đời sống, trong công việc, trong truyền bá khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, tính khoa học luôn luôn đảm bảo một cách chính xác.”.

Khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng các khu trưng bày của Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam là vừa đảm bảo được tính khoa học của những nội dung trình chiếu và làm sao có thể được thể hiện một cách sống động với những kiến kinh điển về khoa học trở nên sống động. Để làm được điều đó, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam luôn phải giữ mối quan hệ sâu sát, gắn bó với những nhà khoa học để kết nối giữa những người thực hiện bảo tàng và các chuyên gia trong việc hiện thực hóa những nội dung ý tưởng đưa vào để trưng bày, trình chiếu trong Bảo tàng.

Khu vực Đài thiên văn quang học hiện đại cho phép chụp ảnh các thiên hà, tinh vân, hệ sao đôi và theo dõi các cơn bão

và các hoạt động diễn ra trên bề mặt của một số hành tinh ở gần Trái đất.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam không chỉ là nơi phổ biến kiến thức về không gian cho cộng đồng mà đây còn là nơi để khơi dậy niềm đam mê khoa học, yêu thích thiên văn và vũ trụ cho các bạn trẻ hiện nay. Để có thể mở rộng việc đón tiếp đoàn nhiều khách tham quan hơn, Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam đã hợp tác với những đơn vị trong nước và nước ngoài để học hỏi nâng cao chất lượng của bảo tàng, đồng thời mời những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học công nghệ có bài thuyết trình để có thể thu hút được thêm sự quan tâm của công chúng, của giới trẻ./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam