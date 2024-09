Kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố

20/09/2024

Để tiếp tục thúc đẩy giao thương giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh tiến tới xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm làng nghề giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Tập đoàn Central Retail đẩy mạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Central Retail với các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố.

Ông Nguyễn Như Tiệp- Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết, Chương trình hợp tác kết nối sản phẩm nông lâm thủy sản của Hà Nội và các tỉnh đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký kết đã được 9 năm, tới nay các tiềm năng của thành phố đã được khai thác phát triển và xứng đáng tiềm năng Hà Nội là nơi kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hà Nội cũng có 250 doanh nghiệp sản xuất chế biến nông lâm thủy sản, các doanh nghiệp cơ bản khai thác đặc sản của các vùng miền trên cả nước. Năm 2023, 250 doanh nghiệp này đã xuất khẩu trên 1,8 tỷ USD. Với những tiềm năng lợi thế, nhằm phát triển chương trình ký kết đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã ký kết hợp tác với 43 tỉnh thành, phát triển trên 1000 chuỗi cung ứng sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên thị trường thành phố Hà Nội với sản lượng cung cấp chiếm 20% trong tổng số nông lâm thủy sản cả nước. Việc phát triển các chuỗi không những góp phần minh bạch nguồn gốc xuất xứ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn góp phần tăng vị thế sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Việc tổ chức “Tuần hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2024” tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội) là cơ hội để các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh, Thành phố trao đổi kinh nghiệm tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng cường kết nối giao thương, quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, tiếp cận thị trường, kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ sản phẩm nông lâm thuỷ sản, đẩy mạnh vị thế sản phẩm nông nghiệp trên thị trường cả nước và hướng tới xuất khẩu. Tuần hàng thu hút sự tham gia của 45 tỉnh, thành phố với hơn 150 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn của Hà nội và các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu hơn 1000 loại sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực Quốc gia, chủ lực cấp tỉnh, thành phố, sản phẩm đặc sản vùng miền.

Đặc biệt việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Central Retail là tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Thái Lan, hoạt động ở Việt Nam từ năm 2012 có hơn 340 cửa hàng và trung tâm thương mại trải dài khắp 42 tỉnh với ác doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố là tiền đề quan trọng để tập đoàn xúc tiến thương thảo đi đến ký kết hợp đồng chính thức. Từ đó đưa các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm chế biến, đặc sản vùng miền chất lượng của các cơ sở sản xuất kinh doanh của Hà Nội và các tỉnh thành phố vào phân phối trong hệ thống Go Big C, Top Market trên toàn quốc, cũng như cơ hội xuất khẩu cho hàng Việt qua mạng lưới bán lẻ quốc tế của Central Retail. /.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam