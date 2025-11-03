Hương vị Việt Nam - Câu chuyện của niềm tự hào và sáng tạo
Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), không gian Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị” đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người dân và du khách. Nơi đây quy tụ tinh hoa ẩm thực từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến một bức tranh đa sắc về văn hoá ẩm thực Việt Nam.
Không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu món ngon, “Thu Mỹ Vị” được thiết kế như một sân khấu tôn vinh văn hóa ẩm thực vùng miền, nơi mỗi nghệ nhân, đầu bếp trở thành “sứ giả” mang theo hương vị quê hương mình giới thiệu đến bạn bè khắp nơi. Từ nguyên liệu dân dã, kỹ thuật chế biến tinh tế đến cách bày trí món ăn, tất cả đều thể hiện sự trân trọng và tự hào về di sản ẩm thực Việt.
Giữa sắc thu dịu dàng của Hà Nội, khu vực “Thu Mỹ Vị” trở nên rộn ràng và cuốn hút. Hương thơm lan tỏa từ hàng chục gian hàng khiến du khách không thể không dừng chân, khám phá và thưởng thức.
Hành trình ẩm thực tại “Thu Mỹ Vị” như một chuyến du ngoạn bằng vị giác dọc theo chiều dài đất nước. Bắt đầu từ xứ Nghệ với món súp lươn cay nồng trứ danh, dừng lại ở Tây Bắc để nếm thắng cố Tuyên Quang, xôi trám đen Cao Bằng, rồi xuôi về miền Trung - Tây Nguyên thưởng thức gỏi lá Kon Tum, phở Atiso Đà Lạt, lẩu thả Phan Thiết. Kết thúc hành trình là miền Tây sông nước, nơi thực khách được “quẩy” cùng các món dân dã đậm đà hương vị quê hương như bánh cống, bún mắm, cá lóc nướng trui…
Giữa không gian rực rỡ sắc màu và hương vị, gian ẩm thực của tỉnh Nghệ An nổi bật với mùi thơm cay nồng của súp lươn thu hút đông đảo thực khách. Chị Trần Thanh Mỹ, cán bộ Phòng Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tham gia hội chợ, chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng của xứ Nghệ như lươn Nghệ An, giò bê, trà sen, trà dược liệu từ Đô Lương, Kỳ Sơn, cùng tinh bột nghệ, bột sắn dây… Tất cả đều là sản phẩm OCOP đạt chuẩn của tỉnh”.
Ngay tại trung tâm không gian “Thu Mỹ Vị”, gian hàng Hà Nội gây ấn tượng bởi sự tinh tế, quy củ và chỉn chu. Chị Kim Anh, đại diện một gian hàng cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp của Ban tổ chức. Mọi đơn vị tham gia đều phải có đăng ký kinh doanh, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn gốc rõ ràng. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc trong gìn giữ uy tín và chất lượng ẩm thực của mỗi địa phương”.
Đến với không gian của Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, du khách dễ dàng nhận ra hương vị núi rừng mộc mạc mà đậm đà. Anh Phí Thành Vân, đầu bếp đại diện Hiệp hội chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi mang đến hội chợ những món ăn đặc trưng của Gia Lai như nem tré chợ Huyện, bún chả, chả ram tôm đất, bánh ít lá gai. Gian hàng thu hút rất nhiều du khách, trong đó có cả bạn bè quốc tế yêu thích ẩm thực Việt”. Không chỉ các gian hàng, chính bầu không khí sôi động và thân thiện cũng là “gia vị” khiến du khách thêm hào hứng.
Cô Tạ Thanh Nhàn, một du khách tham quan lễ hội chia sẻ: “Không khí hội chợ rất vui, nhiều gian hàng hấp dẫn. Chỉ cần đi dạo một vòng quanh khu ẩm thực, tôi đã có thể thưởng thức hầu hết món ngon của các vùng miền mà không cần phải đi xa”.
Với cách tổ chức bài bản, chỉn chu, không gian Lễ hội ẩm thực Thu Mỹ Vị tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn mà còn góp phần tôn vinh, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam.