Hương vị Việt Nam - Câu chuyện của niềm tự hào và sáng tạo

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), không gian Lễ hội ẩm thực “Thu Mỹ Vị” đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người dân và du khách. Nơi đây quy tụ tinh hoa ẩm thực từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang đến một bức tranh đa sắc về văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Thắng cố nóng hổi tại gian hàng Lào Cai.

Không chỉ đơn thuần là nơi giới thiệu món ngon, “Thu Mỹ Vị” được thiết kế như một sân khấu tôn vinh văn hóa ẩm thực vùng miền, nơi mỗi nghệ nhân, đầu bếp trở thành “sứ giả” mang theo hương vị quê hương mình giới thiệu đến bạn bè khắp nơi. Từ nguyên liệu dân dã, kỹ thuật chế biến tinh tế đến cách bày trí món ăn, tất cả đều thể hiện sự trân trọng và tự hào về di sản ẩm thực Việt.

Giữa sắc thu dịu dàng của Hà Nội, khu vực “Thu Mỹ Vị” trở nên rộn ràng và cuốn hút. Hương thơm lan tỏa từ hàng chục gian hàng khiến du khách không thể không dừng chân, khám phá và thưởng thức.



Món vịt quay trứ danh của Lạng Sơn.

Đầu bếp thoăn thoắt chuẩn bị tô phở giữa chiều thu.