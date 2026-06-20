Hương vị Việt giữa lòng Pretoria, Nam Phi

20/06/2026

Ngày hội ẩm thực "Vietnam Cuisine Day 2026" trở thành hành trình xuyên không gian, đưa những vị khách tại thủ đô Pretoria chạm đến những tầng sâu nhất trong hồn cốt văn hóa Việt Nam.

Trong tiết trời Pretoria những ngày tháng 6, khi cái se lạnh của mùa đông Nam Phi bắt đầu len lỏi qua những tán cây, không gian tại Đại sứ quán Việt Nam dường như bừng sáng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sự kiện ngày hội ẩm thực "Vietnam Cuisine Day 2026" diễn ra vào ngày 19/6 không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc, mà đã trở thành một hành trình xuyên không gian, đưa hơn 100 vị khách quý tại thủ đô Pretoria chạm đến những tầng sâu nhất trong hồn cốt văn hóa Việt Nam.

Các món giò chả truyền thống được thực khách yêu thích. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hồng Minh - p/v TTXVN tại Nam Phi

Thực khách bị mê hoặc bởi một chuyến tàu ẩm thực xuyên Việt đầy cảm xúc. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi

Hồng Minh