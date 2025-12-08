Hướng nghiệp quốc tế cho sinh viên Việt Nam

08/12/2025

Mới đây, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình chia sẻ và định hướng nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên. Người đồng hành và đào tạo là ông Adam Bozsoki (quốc tịch Hungary), Giám đốc Khối văn phòng đại diện của Placement International.

Ông Adam Bozsoki, Giám đốc Khối văn phòng đại diện Placement International chia sẻ và định hướng nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sang Việt Nam công tác một thời gian, việc làm ý nghĩa nhất đối với ông Adam Bozsoki là những buổi hướng nghiệp, đào tạo tuyển dụng cho các bạn sinh viên Việt Nam. Adam Bozsoki - chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm quốc tế, người đã đồng hành cùng hàng trăm sinh viên trên hành trình thực tập tại Mỹ.

Ông Adam Bozsoki chia sẻ và định hướng nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên tại Trường Quốc tế

- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Adam Bozsoki chia sẻ những kiến thức kỹ năng cho sinh viên Việt Nam về cơ hội nghề nghiệp tại Placement International có trụ sở tại Thụy Sĩ. Tập đoàn đã thực hiện chương trình trao đổi văn hóa lớn nhất trên toàn thế giới, hỗ trợ thành công hàng nghìn ứng viên tại các quốc gia và khu vực khác nhau như Hoa Kỳ, Trung Đông, Hồng Kông, châu Âu, New Zealand và châu Á. Hiện nay, Placement International hỗ trợ thực tập và việc làm toàn cầu cho nhiều sinh viên Việt Nam đang và sẽ tốt nghiệp.

Làm việc tại nhà hàng, khách sạn, khu du lịch netwwork toàn cầu, ở nhiều vị trí có mức lương cao là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Từ những chương trình hướng nghiệp đào tạo như này, các bạn sinh viên Trường Quốc tế đã có cơ hội trải nghiệm và phỏng vấn 1.1 với nhà tuyển dụng quốc tế Adam Bozsoki. Từ đây giúp các em có thêm kỹ năng và cơ hội được làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

Ông Adam Bozsoki giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của sinh viên.

Ông Adam Bozsoki rất vui khi tiếp xúc với các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị khách sạn và du lịch. Ông mong muốn trao cho các bạn sinh viên những cơ hội được phát triển kỹ năng và tích lũy thêm kinh nghiệm trong ngành học mà các bạn yêu thích. Placement International, với kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực trao đổi văn hóa và phát triển nghề nghiệp trong ngành Quản trị khách sạn, đã giúp kết nối việc làm tới hơn 13.000 ứng viên trên toàn cầu, mỗi tháng có từ 4.000-5.000 cơ hội trong các nhà hàng, khách sạn 5 sao, thậm chí là 5 diamonds (siêu cao cấp). Các ứng viên thành công tại Mỹ theo chương trình J-1 Visa, bao gồm nhiều tấm gương người Việt Nam, có khả năng tiếp cận nguồn thu nhập trung bình hàng tháng từ 2.500-3000 USD cùng môi trường làm việc đẳng cấp. Các vị trí tuyển dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực với mức hỗ trợ thực tập khởi điểm từ 2.500/tháng, kèm theo chỗ ở, bữa ăn, đồng phục và chứng nhận hoàn thành chương trình. Một số bạn ứng viên Việt Nam đã qua tuyển dụng của tập đoàn và tìm được những công việc với mức lương rất tốt như bạn Trần My Hà Lê, Đặng Thị Quỳnh Hoa, Phan Cường Phi. Hiện tại các bạn đang làm việc tại Mỹ.

Ông Adam Bozsoki chia sẻ và nhận xét thẳng thắn rằng: “Sự lịch thiệp, hòa nhã và thân thiện chính là ấn tượng đầu tiên mà các nhà tuyển dụng quốc tế tìm kiếm. Khi bước vào buổi phỏng vấn, một nụ cười tự tin, cách chào hỏi đúng mực và phong thái cầu thị sẽ giúp sinh viên ghi điểm mạnh mẽ. Nhà tuyển dụng không chỉ quan tâm bạn làm được gì, mà còn quan tâm bạn là ai trong tập thể.”

Diễn giả Đặng Thị Quỳnh Hoa chia sẻ thêm tại hội thảo.

Những chia sẻ từ thực tế giúp các sinh viên có thêm sự tự tin.

Nhiều bạn sinh viên đã mạnh dạn tự tin đặt câu hỏi với nhà tuyển dụng và thể hiện cá tính, sự cầu thị của mình. Trong màn phỏng vấn 1:1, ông Adam khá hài lòng với trình độ tiếng Anh của các bạn trường quốc tế. Ông cho biết: Các bạn sinh viên lo lắng vì mình sắp tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm nhưng ông Adam cho rằng, yếu tố quyết định lại nằm ở thái độ chuyên nghiệp và khả năng thích nghi của ứng viên trong môi trường quốc tế. Các kỹ năng mềm sinh viên cần hoàn thiện là: kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, thể hiện ở khả năng lắng nghe, thấu hiểu và phản hồi tích cực với khách hàng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tiếp đó, kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề linh hoạt giúp sinh viên thích ứng tốt trong môi trường có cường độ cao và yêu cầu phục vụ chuẩn xác. Bên cạnh đó, khả năng quản lý cảm xúc và duy trì thái độ tích cực là yếu tố quan trọng giúp người làm dịch vụ giữ được phong thái chuyên nghiệp dù trong những tình huống áp lực. Cuối cùng, tư duy cầu tiến và tinh thần ham học hỏi sẽ là nền tảng để sinh viên không ngừng hoàn thiện bản thân, sẵn sàng đón nhận những cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành công nghiệp khách sạn toàn cầu.

Buổi phỏng vấn được thực hiện như khi các ứng viên đi xin việc.

Tại phần giao lưu với diễn giả Adam Bozsoki, sinh viên được giải đáp rất nhiều băn khoăn về các vấn đề như: chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt, bí quyết để vượt qua vòng phỏng vấn của chương trình J-1Visa hay những kỹ năng cần có của người làm ngành Quản trị khách sạn. Những chia sẻ thú vị và gần gũi của ông Adam Bozsoki giúp các bạn sinh viên vạch ra lộ trình thăng tiến trong ngành Hospitality và chạm tay gần hơn đến những vị trí việc làm quốc tế.

Ban tổ chức và các diễn giả chụp ảnh chung cùng sinh viên tại Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ tình yêu công việc đến tình yêu đào tạo hỗ trợ bạn trẻ Việt Nam mở cánh cửa bước chân vào thị trường lao động quốc tế đó là tấm lòng của Adam đối với Việt Nam khi tập đoàn Placement International toàn cầu đang nỗ lực nối nhịp cầu Việt Nam với quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và hướng nghiệp.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



