Huế rực rỡ trong ngày hội "Áo dài qua phố"

05/07/2026

Các bà, các chị trong trang phục áo dài và nón lá chuẩn bị đạp xe vì môi trường. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Sáng ngày 5/7/2026 tại Quảng trường bia Quốc Học Huế đã diễn ra hoạt động đạp xe vì môi trường với chủ đề "Áo dài qua phố", đây là sự kiện điểm nhấn của Tuần lễ áo dài Huế 2026. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và tôn vinh vẻ đẹp di sản trong nhịp sống hiện đại. Đại biểu, người dân và du khách trong trang phục Áo dài truyền thống thực hiện lộ trình diễu hành bằng xe đạp dọc theo hai bờ sông Hương, đi qua những địa danh biểu tượng như cầu Dã Viên, Phu Văn Lâu, tiểu đình Thương Bạc và cầu Trường Tiền thơ mộng. Thông qua sự kết hợp giữa nét đẹp trang phục quốc phục và hoạt động thể thao cộng đồng, chương trình không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cố đô mà còn khẳng định cam kết của Thành phố trong việc xây dựng môi trường đô thị văn minh, bền vững./.

Huế rực rỡ trong ngày hội "Áo dài qua phố". Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Huế rực rỡ trong ngày hội "Áo dài qua phố". Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Huế rực rỡ trong ngày hội "Áo dài qua phố". Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Huế rực rỡ trong ngày hội "Áo dài qua phố". Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam