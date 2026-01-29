Huế: Làng nghề Hoa giấy Thanh Tiên vào vụ Tết

29/01/2026

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên (Huế) tất bật khi đơn hàng đổ về dồn dập từ khắp mọi miền đất nước. Trong các ngôi nhà ven sông Hương, từng cánh hoa giấy ngũ sắc – biểu tượng của một làng nghề hơn 300 năm tuổi – được người thợ tỉ mỉ cắt, nhuộm, ép và gắn lên cành tre để kịp giao cho khách. Không chỉ phục vụ nhu cầu thờ cúng truyền thống, hoa giấy Thanh Tiên năm nay còn được các quán cà phê, homestay, khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch đặt mua số lượng lớn để trang trí không gian, cảnh sắc.

Sản phẩm hoa của làng nghề hoa giấy Thanh Tiên (Huế). Ảnh: Hải Âu - TTXVN

Nghệ nhân Trần Phú, làng hoa giấy Thanh Tiên, hướng dẫn nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội trải nghiệm làm hoa giấy. Ảnh: Hải Âu - TTXVN

Nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội trải nghiệm làm hoa giấy tại làng nghề Thanh Tiên. Ảnh: Hải Âu - TTXVN

Vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Hóa, làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, đóng hàng giao cho khách ở Hà Nội. Ảnh: Kha Phạm - TTXVN

