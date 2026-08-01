Huế: Điện Voi Ré – Nơi suy tôn lòng trung thành của những con voi chiến triều Nguyễn

01/08/2026

Điện Voi Ré được xây dựng năm 1817 dưới thời vua Gia Long, có diện tích khoảng 2.000m2 trên đồi Thọ Cương, phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Điện Voi Ré mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là nơi suy tôn lòng trung thành của những con voi chiến triều Nguyễn. Công trình độc đáo này không chỉ mang tính lịch sử mà còn đề cao tinh thần trọng tình, trọng nghĩa, mang đậm tính nhân văn của con người Việt Nam xưa.