Huế đánh thức di sản, kiến tạo tương lai

05/05/2026

Trong dòng chảy kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Huế đang đứng trước những thử thách mới nhưng cũng là cơ hội lớn để phát triển. Không lựa chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá, vùng đất Cố đô đang kiên trì định vị một mô hình phát triển khác biệt: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm trục phát triển, lấy con người và bản sắc làm trung tâm. Đây chính là sự cụ thể hóa sinh động tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” để Huế tăng cường hội nhập, đổi mới sáng tạo, đánh thức di sản, kiến tạo tương lai, phát triển bền vững.

Biến di sản trở thành động lực kinh tế bền vững

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với một tâm thế tự tin và bản lĩnh. Trong khi nhiều đô thị ưu tiên công nghiệp nặng hay đô thị hóa nhanh, Huế lại chọn một hướng đi đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn: Kiến tạo đô thị di sản.

Huế hôm nay không chỉ là thành phố Festival quốc tế tầm cỡ khu vực mà với 8 di sản được UNESCO ghi danh, hàng trăm di tích các cấp, hơn 500 lễ hội, cùng hệ thống làng nghề truyền thống và ẩm thực phong phú, Huế sở hữu một kho tàng di sản hiếm có để biến thành nguồn lực phát triển.

Thực tế cho thấy, Huế đang hiện thực hóa khái niệm "kinh tế di sản", một khái niệm không mới trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Theo đó, hàng loạt dự án tu bổ, phục hồi di tích không chỉ nhằm bảo tồn mà còn để “kích hoạt” không gian di sản, biến chúng thành những điểm đến có giá trị kinh tế cao.

Huế hôm nay không còn là thành phố “đi ngủ sớm”. Cả không gian đô thị vùng lõi tuyệt đẹp và đầy lợi thế của Tp. Huế chính là một đại sân khấu có thể tổ chức nhiều loại hình văn hóa - nghệ thuật lớn khác nhau vào bất cứ thời điểm nào. Nhiều chương trình như “Đại Nội về đêm”, Festival bốn mùa, hay những định danh chiến lược như “Kinh đô Áo dài”, “Kinh đô Ẩm thực” đã tạo nên một hệ sinh thái văn hóa – du lịch đặc sắc, thu hút du khách.

Những con số biết nói đã minh chứng cho lựa chọn đúng đắn này, đó là tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,5%, quý I/2026 vọt lên trên 9%, du lịch phục hồi mạnh mẽ với hàng triệu lượt khách và doanh thu tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, việc Huế đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp trên 20% GRDP vào năm 2045 cho thấy quyết tâm rất rõ ràng trong việc đầu tư cho văn hóa, thể thao và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là trụ cột phát triển bền vững của địa phương.

Lấy văn hóa để làm sức mạnh hội nhập và phát triển

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: Tăng cường ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia; chủ động tham gia các mạng lưới sáng tạo quốc tế; tổ chức các sự kiện, liên hoan, festival, tuần văn hóa quy mô khu vực và thế giới; đưa tinh hoa Việt Nam ra thế giới và đưa tinh hoa thế giới về với Việt Nam trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, tôn trọng khác biệt, học hỏi lẫn nhau, hòa nhập chứ không hòa tan.

Với Huế, văn hóa - di sản được xem là kênh ngoại giao văn hóa đặc sắc, cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Từ năm 2000, Festival Huế đã trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế độc đáo. Không chỉ tái hiện không gian văn hóa cung đình, dân gian và đương đại của Việt Nam, Festival Huế còn là nơi giao lưu nghệ thuật với hàng trăm đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia. Mỗi kỳ Festival là một "đại tiệc văn hóa" đa sắc màu. Sau 13 kỳ tổ chức Festival Huế, di sản văn hóa Huế đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi ra thế giới, ngày càng được nhiều người biết đến.

Những năm gần đây, Huế tích cực đẩy mạnh hội nhập và hợp tác quốc tế, lấy di sản văn hóa làm cốt lõi để xây dựng thành phố thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc tầm cỡ quốc tế. Các hoạt động nổi bật bao gồm đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giao lưu, hợp tác với các đối tác như Nhật, Pháp, Đức, Bỉ, Hàn Quốc, Nga, UNESCO… trong việc trùng tu di tích, tổ chức các lễ hội lớn, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu di sản Huế trên bản đồ du lịch thế giới.

Đặc biệt, thành phố Huế còn chú trọng phát triển công nghiêp văn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Điển hình như việc ngành văn hóa Huế tiên phong trong chuyển đổi số di sản ẩm thực, xây dựng bản đồ ẩm thực Huế, phát triển bảo tàng ẩm thực số, đồng thời thúc đẩy du lịch ẩm thực bền vững gắn với nông nghiệp sinh thái và làng nghề truyền thống. Những nỗ lực này khẳng định tầm nhìn và năng lực sáng tạo của Huế trên hành trình hướng tới danh hiệu “Thành phố Sáng tạo về Ẩm thực” của UNESCO.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế để đào tạo chuyên sâu trên các lĩnh vực bảo tồn, văn hóa, du lịch, nghệ thuật sáng tạo… tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa văn hóa Huế lan tỏa trong đời sống xã hội và hội nhập mạnh mẽ với thế giới.

Có thể nói, so với các địa phương khác, để bước vào kỉ nguyên phát triển của đất nước, Huế đang chọn một hướng đi riêng sáng tạo và đầy kiên định theo tinh thần của Nghị quyết 59 và Nghị quyết 80 bằng mô hình phát triển mới: Phát triển bằng văn hóa, phát triển từ di sản và phát triển vì con người.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược trên, thành phố Huế rất cần sự hỗ trợ của Trung ương trong việc ban hành cơ chế, chính sách về khai thác thế mạnh của đô thị di sản, đặc biệt là cơ chế xã hội hóa trong việc khai thác giá trị di sản trong phát triển dịch vụ du lịch tại đô thị di sản; hỗ trợ các chương trình hợp tác quốc tế về bảo tồn di sản, hợp tác với UNESCO, các tổ chức quốc tế về bảo tồn cảnh quan và di sản vật thể, phi vật thể; ban hành cơ chế, chính sách mới có tính vượt trội tạo động lực thúc đẩy phát triển cho thành phố, hỗ trợ thành phố trong việc xây dựng thành phố xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc và là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Sự thành công của Huế sẽ không chỉ đóng góp cho sự phát triển của địa phương, mà còn góp phần định hình một hình mẫu phát triển bền vững cho Việt Nam trong tương lai./.

TS Phan Thanh Hải, Uỷ viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Thành phố Huế. Ảnh: Tư liệu “Huế không lựa chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá. Trong khi nhiều địa phương ưu tiên công nghiệp nặng, đô thị hóa nhanh và khai thác tài nguyên, Huế kiên trì một hướng đi khó hơn nhưng bền vững hơn: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm trục phát triển, lấy con người và bản sắc làm trung tâm. Đây là lựa chọn không dễ dàng, bởi nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, tầm nhìn dài hạn và đặc biệt là năng lực “chuyển hóa giá trị”, biến những giá trị tưởng như tĩnh tại của di sản thành những dòng chảy kinh tế sống động. Ở một góc độ rộng hơn, Huế không chỉ phát triển cho riêng mình. Với vị thế là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước và khu vực, Huế đang mang trên mình một “sứ mệnh kép”: vừa phát triển kinh tế, vừa gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam. Thành công của Huế trong mô hình đô thị di sản sẽ là một minh chứng sống động cho việc triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW, đồng thời có thể trở thành hình mẫu để các địa phương khác tham khảo.”.