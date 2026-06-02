Huấn luyện đi biển trên hải trình đối ngoại của Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

02/06/2026

Hoạt động huấn luyện đi biển đường dài cho học viên là một nội dung bắt buộc trong mỗi chuyến đi đối ngoại của Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân). Tham gia hải trình thăm, giao lưu với hải quân hai nước Thái Lan và Campuchia năm 2026, các học viên Khóa 67 của Học viện Hải quân đã được cán bộ, giảng viên của Học viện, cùng sĩ quan, thủy thủ tàu buồm hướng dẫn nhiều khoa mục huấn luyện thực hành sát điều kiện thực tế đi biển.

Những bài học thực hành trên “giảng đường giữa đại dương” đã mang đến trải nghiệm quý giá, giúp các học viên củng cố thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện ý chí và kỹ năng xử trí các tình huống trên biển, từ đó thêm bản lĩnh, tự tin, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi trở thành sĩ quan của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Học viên sử dụng Sextant hàng hải đo độ cao của mặt trời để xác định vị trí tàu bằng phương pháp thiên văn.

Học viên huấn luyện sử dụng vũ khí trên tàu.

Tác nghiệp buồm là một nội dung huấn luyện đặc thù gắn với Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn. Trong quá trình tàu hành trình trên biển, khi nhận thấy điều kiện hướng gió, cường độ gió và dòng chảy thuận lợi cho việc hành trình bằng buồm, thuyền trưởng sẽ báo cáo trưởng đoàn để tiến hành Bảng bố trí thao tác buồm kết hợp huấn luyện cho học viên. Trong ảnh: Các học viên quan sát kíp tàu thực hành thao tác buồm.

Đại tá Lê Trọng Trường, giảng viên Khoa Thông tin – Radar, thực hiện nội dung huấn luyện thông tin cờ tay cho học viên. Đây là nội dung huấn luyện nhằm giải quyết bất đồng ngôn ngữ giữa các lực lượng hoạt động trên biển, đồng thời phục vụ trao đổi thông tin trong nội bộ biên đội tàu.

Các học viên thực hành kéo dây buồm cùng sĩ quan, thủy thủ tàu.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thanh, giảng viên Khoa Cơ điện, hướng dẫn các học viên vận hành thiết bị ngành cơ điện trên tàu.

Thiếu tá Phạm Văn Đức, giảng viên Khoa Hàng hải, giới thiệu cho học viên nhận biết hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu buồm.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn (Học viện Hải quân) trên biển.