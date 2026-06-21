Hủ tiếu Nam Vang

21/06/2026

Trong hành trình xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ẩm thực luôn là một trong những dấu ấn thể hiện rõ nét tinh thần cởi mở, hội nhập của đô thị lớn nhất Việt Nam. Hủ tiếu Nam Vang là một trong những món ăn tiêu biểu cho sự giao thoa văn hóa đã làm nên bản sắc ẩm thực đa dạng của thành phố này.

Hủ tiếu Nam Vang mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú, kết tinh từ sự giao thoa văn hóa và những hương vị đặc trưng của vùng đất phương Nam. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa và chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Campuchia, hủ tiếu Nam Vang đã được người Việt tiếp nhận, biến tấu và hoàn thiện để trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống ẩm thực Nam Bộ, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm đặc sắc của món ăn nằm ở phần nước lèo trong, thanh ngọt được ninh từ xương lợn (heo) kết hợp với tôm khô và mực khô. Sợi hủ tiếu dai mềm hòa quyện cùng các loại nguyên liệu phong phú như thịt lợn băm, thịt nạc, gan lợn, trứng cút và tôm luộc, tạo nên hương vị hài hòa, đậm đà nhưng không ngấy.

Bên cạnh đó, các loại rau ăn kèm như giá đỗ, xà lách, rau tần ô cùng chanh và ớt tươi góp phần cân bằng hương vị, thể hiện nét đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, luôn đề cao sự tươi ngon và hài hòa giữa các thành phần.

Phần nước lèo trong vắt ăn kèm tảng xương ống béo ngậy và lớp tỏi phi vàng ươm tỏa hương thơm lừng.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Hủ tiếu Nam Vang có thể thưởng thức theo hai cách: dùng nước truyền thống hoặc trộn khô với nước xốt đậm đà, ăn kèm một bát nước dùng nóng hổi. Dù xuất hiện trong những quán ăn bình dân hay nhà hàng sang trọng, món ăn vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn nhờ hương vị đặc trưng và câu chuyện giao lưu văn hóa phía sau.

Hủ tiếu Nam Vang có thể thưởng thức theo hai cách: dùng nước truyền thống hoặc trộn khô với nước xốt đậm đà, ăn kèm một bát nước dùng nóng hổi.



Tô hủ tiếu Nam Vang hội tụ nhiều tầng hương vị với tôm, trứng cút, gan, thịt nạc…, thể hiện sự giao thoa văn hóa ẩm thực qua cách kết hợp nguyên liệu tinh tế và hài hòa.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, hủ tiếu Nam Vang không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là trải nghiệm ẩm thực được nhiều du khách quốc tế yêu thích khi khám phá Việt Nam.



Thực hiện: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

