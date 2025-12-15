Hợp tác Việt Nam- Đan Mạch: Phát triển thời trang bền vững

15/12/2025

“Tương lai Thời trang - Đối thoại về phát triển bền vững” là chủ đề chương trình hợp tác phát triển thời trang bền vững giữa Đan Mạch và Việt Nam do Đại sứ quán Đan Mạch mới tổ chức. Nhiều nhà quản lý thời trang, thiết kế, giáo dục trong ngành thời trang Đan Mạch và Việt Nam đã giao lưu và đối thoại để cùng hướng đến phát triển ngành thời trang tại Việt Nam gắn với môi trường xanh.

Sự kiện “Tương lai thời trang – Đối thoại về phát triển bền vững” được tổ chức tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Đan Mạch là một quốc gia tiên phong thúc đẩy tính bền vững của ngành thời trang, trong đó có hợp tác với Việt Nam. Với các sáng kiến tiên phong như Bộ tiêu chuẩn bền vững của Tuần lễ Thời trang Copenhagen, thời trang Đan Mạch đang góp phần thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành thời trang toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bước chuyển mình mạnh mẽ, nơi hội tụ giữa thời trang di sản thủ công phong phú và thế hệ các nhà thiết kế trẻ đầy khát khao khám phá xu hướng và giá trị toàn cầu. Thời trang, với khả năng đặc biệt trong việc kể chuyện, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng, là một nền tảng mạnh mẽ để khơi gợi những đối thoại và chiến lược hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam- Đan Mạch.

Bà Mette Ekeroth, Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam và Đan Mạch có thể cách xa về mặt địa lý, nhưng lại rất gần gũi trong mối quan tâm chung đến tính bền vững và đổi mới sáng tạo. Ngành thời trang của hai nước kết nối với nhau qua chuỗi giá trị và xu hướng tiêu dùng. Thời trang không chỉ là phương tiện thể hiện bản sắc cá nhân và văn hóa mà còn là lĩnh vực được thúc đẩy mạnh mẽ bởi tính bền vững trong sản xuất và tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại này sẽ truyền cảm hứng cho các mối quan hệ hợp tác trong tương lai và đóng góp vào những thay đổi tích cực mà cả Việt Nam và Đan Mạch đang nỗ lực thực hiện trong ngành thời trang.”

Sự kiện thu hút sự quan tâm của những người yêu thời trang bền vững.

Các diễn giả thảo luận xoay quanh chủ đề “Tương lai thời trang – Đối thoại về phát triển bền vững”.

Buổi gặp gỡ “ Tương lai thời trang” tổ chức tại không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), là nơi giao lưu ý tưởng và kinh nghiệm phong phú từ các diễn giả quốc tế và Việt Nam đang tích cực đóng góp vào phong trào thời trang bền vững. Bà Evelina Danielsson Valladares, Quản lý Cấp cao về Phát triển bền vững tại Tuần lễ Thời trang Copenhagen (CPHFW) chia sẻ cách CPHFW trở thành một tổ chức tiên phong toàn cầu thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn môi trường và đạo đức vào khuôn khổ Yêu cầu Bền vững. Cô cho biết: CPHFW hấp dẫn và được nhiều quốc gia học tập mô hình này nhờ tập trung vào tính bền vững và tiện dụng. Các thương hiệu thời trang tại đây cam kết về quy trình sản xuất và vật liệu thân thiện với môi trường. Việt Nam có nhiều thế mạnh để tổ chức những tuần lễ thời trang gắn với môi trường xanh, trong đó nhà thiết kế ứng dụng nhiều chất liệu vải sản xuất từ những tơ tằm, lụa và những chất liệu thủ công của người dân tộc. Điều này tạo ra những góc mới lạ mà bạn bè quốc tế rất yêu thích khi khám phá thời trang thủ công của Việt Nam.

Những mẫu thời trang và nguyên liệu của Kilomet 109 luôn mang yếu tố văn hóa truyền thống bản địa của người địa phương. Đó là cách làm thời trang bền vững, thời trang di sản.

Cũng trong khuôn khổ, Chương trình đã giới thiệu mô hình thời trang bền vững của thương hiệu Kilomet 109. Bà Vũ Thảo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Sáng tạo của Kilomet109, giới thiệu cách thương hiệu của bà kết hợp giữa chất liệu truyền thống Việt Nam và kỹ thuật thủ công bản địa vào trong thiết kế thời trang bền vững đương đại, truyền cảm hứng cho làn sóng nhà thiết kế mới trong khu vực. Kilomet109 gắn kết chặt chẽ với các làng nghề thủ công và nghệ nhân từ ngày đầu thành lập. Trong các bộ sưu tập của thương hiệu này đều chuẩn hóa, thử nghiệm và kết hợp các kỹ thuật chế tác truyền thống. Từ đó tạo ra dòng sản phẩm thủ công mà khách quốc tế rất yêu thích.

Những mẫu thời trang của Tuần lễ Thời Trang Copenhagen Đan Mạch tạo thành xu hướng được các tín đồ thời trang Việt Nam yêu thích.

Từ góc nhìn doanh nghiệp toàn cầu, bà Alexandra Mornet, Giám đốc Phát triển Bền vững tại Pandora, chia sẻ rằng tính bền vững ngày nay là yêu cầu bắt buộc đối với các thương hiệu thời trang cao cấp, đồng thời đề cập đến những thách thức trong việc đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm. Thời trang Việt Nam có thể vươn ra thị trường toàn cầu thông qua phát triển bền vững, tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa trong thiết kế, cũng như cách hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch có thể học hỏi lẫn nhau để giải quyết các thách thức chung về môi trường.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

