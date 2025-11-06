Hợp tác du lịch Hà Nội - Vĩnh Long: Chung nhịp phát triển, nâng tầm trải nghiệm Việt
Phát huy tiềm năng du lịch đa dạng sau sáp nhập, Hà Nội cùng Vĩnh Long đang mở ra không gian liên kết mới, nơi hai miền di sản gặp gỡ, cùng tạo dựng sản phẩm và trải nghiệm du lịch khác biệt, đặc biệt hướng đến du khách quốc tế. Đây là nội dung trọng tâm của Hội nghị xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Vĩnh Long diễn ra mới đây tại tỉnh Vĩnh Long.
Hơn 250 đại biểu từ các cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú của cả hai địa phương đã tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, hoạt động liên kết, quảng bá du lịch giữa Hà Nội - Vĩnh Long không chỉ là hợp tác mở rộng không gian du lịch mà còn là hành trình giao thoa văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm với các tour di sản, du lịch đêm, du lịch đường sông và những lễ hội truyền thống mang hơi thở ngàn năm. Trong khi đó, Vĩnh Long, một vùng đất vừa hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh lại sở hữu những lợi thế hiếm có về sông nước, miệt vườn, văn hóa Khmer và đời sống nông nghiệp bản địa. Sự kết nối của hai địa phương tạo nên bức tranh du lịch thống nhất: Một miền Bắc cổ kính, một miền Nam trù phú, cùng chung khát vọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, thân thiện và đậm đà bản sắc.
Nhận định về hoạt động liên kết, quảng bá du lịch giữa Hà Nội - Vĩnh Long, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cho rằng, sự hợp tác giữa Hà Nội và Vĩnh Long là cơ hội quan trọng để mở rộng mạng lưới phân phối, kết nối tour - tuyến và quảng bá sản phẩm du lịch Việt Nam đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Bà Phan Linh Chi cho rằng, liên kết này không chỉ gắn kết thị trường khách phía Bắc với các sản phẩm đặc trưng vùng Tây Nam Bộ, mà còn đặt nền tảng cho chuỗi giá trị du lịch liên vùng, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, hoạt động liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa Vĩnh Long (sau sáp nhập Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh) và Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương, cũng như của cả nước. Bà Nguyên Thị Ngọc Dung cho hay, hai địa phương thường xuyên duy trì kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành hợp tác xây dựng sản phẩm, hình thành các tuyến – điểm du lịch liên vùng, ưu tiên giới thiệu những chương trình tham quan đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền.
Phó Giám đốc sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của sự hợp tác giữa Hà Nội và Vĩnh Long là xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo, đa dạng, có sức hấp dẫn cao, gắn kết các điểm đến theo từng chủ đề như:
- Liên kết Văn hóa - Di sản: Khai thác các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của Hà Nội, Vĩnh Long (với các di tích lịch sử - văn hóa, làng văn hoá - du lịch), các lễ hội truyền thống, làng nghề đặc sắc để tạo ra các tour du lịch văn hóa chuyên sâu, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, kéo dài thời gian lưu trú.
- Liên kết Thiên nhiên - Trải nghiệm: Kết nối các thế mạnh về du lịch sinh thái của cả hai địa phương, hình thành những tour du lịch trải nghiệm mang đậm dấu ấn vùng miền. qua đó tạo nên trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc và khác biệt.
- Liên kết Ẩm thực - Mua sắm: Phát huy thế mạnh ẩm thực Hà Nội với các món ăn đặc trưng, kết hợp với các sản vật, đặc sản địa phương của Vĩnh Long như bưởi Năm Roi, cam sành, thanh trà, dừa xiêm,... để tạo nên các tour du lịch tham quan vườn trái cây, thưởng thức đặc sản địa phương, góp phần lan toả giá trị văn hoá ẩm thực Việt Nam và kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ gắn với du lịch.
- Liên kết Làng nghề - Du lịch đường sông: Phát huy lợi thế sông ngòi phong phú của cả hai địa phương, kết nối các làng nghề ven sông như Bát Tràng, Vạn Phúc (Hà Nội) với các làng nghề gạch gốm hơn trăm năm tuổi, đan lát, mây tre, làm bánh truyền thống,... của Vĩnh Long để hình thành những tour du lịch đường sông mang đậm dấu ấn văn hóa làng nghề. Du khách sẽ có cơ hội vừa thưởng ngoạn cảnh sắc sông nước hữu tình, vừa trải nghiệm không gian làng nghề, giao lưu cùng nghệ nhân và cảm nhận nhịp sống mộc mạc, chân tình của hai miền đất.
Hội nghị xúc tiến không chỉ là cuộc gặp của các cơ quan quản lý mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp. Tại đây, các đại biểu, doanh nghiệp du lịch của hai địa phương cũng chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch Vĩnh Long cũng như để tăng tính hiệu quả cho hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội – Vĩnh Long.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho rằng Vĩnh Long cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch xanh để đón khách từ Hà Nội và các thị trường quốc tế. “Chúng ta có thể cùng xây dựng các tour MICE (du lịch kết hợp hội họp, tổ chức sự kiện), du lịch học đường, du lịch trải nghiệm cộng đồng. Mỗi vùng có thế mạnh riêng, nếu biết phối hợp, sẽ tạo nên sản phẩm đủ sức cạnh tranh khu vực” - ông Nguyễn Tiến Đạt nói.
Trong khi đó, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, chia sẻ về mô hình du lịch cộng đồng ở Cồn Hô (tỉnh Vĩnh Long): “Ở đó, mỗi hộ dân là một điểm đến. Không dùng điện, chỉ đèn dầu nhưng đón khách bằng cả sự chân thành. Chính sự mộc mạc ấy khiến du khách nhớ mãi”. Câu lạc bộ với hơn 1.000 hội viên cam kết sẽ kết nối tour, trao đổi khách và phối hợp quảng bá hình ảnh hai vùng trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: Hợp tác quản lý nhà nước về du lịch; Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm và liên kết tour tuyến du lịch; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng chuyển đổi số.
Sau lễ ký kết, đoàn công tác Hà Nội đã có chuyến khảo sát thực tế tại các điểm du lịch tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như: Cồn Hô, Làng văn hóa Khmer, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng hoa Sa Đéc, Vườn quốc gia Tràm Chim, Làng du lịch Mỹ Xương...
Tại đây, các đại biểu Hà Nội đã được tận mắt chứng kiến sự phong phú của thiên nhiên và nét độc đáo trong đời sống cộng đồng Nam Bộ. Đặc biệt, đoàn còn tham dự Lễ hội Ok Om Bok, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của người Khmer, nơi những chiếc ghe Ngo rực rỡ sắc màu lướt trên mặt nước giữa tiếng trống rộn ràng. Đó là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt, khi truyền thống và hiện đại cùng song hành trong nhịp sống mới.
Mô hình liên kết Hà Nội - Vĩnh Long được xem là hình mẫu cho xu hướng phát triển du lịch bền vững: liên vùng, đa dạng hóa sản phẩm, tăng trải nghiệm cho du khách và bảo tồn bản sắc địa phương. Nếu Hà Nội là bản giao hưởng của di sản, nơi mỗi con phố, mỗi mái ngói đều kể chuyện ngàn năm thì Vĩnh Long là khúc ca của sông nước: mộc mạc, trù phú, đầy sức sống. Khi hai miền bắt tay, Việt Nam không chỉ có thêm những tuyến du lịch mới mà còn có thêm một cách kể chuyện mới: kể bằng sự kết nối, chia sẻ và tôn trọng đa dạng văn hóa.
Với du khách quốc tế, hành trình từ sông Hồng đến sông Mekong không đơn thuần là chuyến đi xuyên Việt mà là chuyến hành trình xuyên qua bản sắc Việt Nam, từ di sản cổ kính đến cuộc sống bình dị, từ phố thị đến miệt vườn. Mỗi bước chân là một lát cắt của văn hóa, mỗi dòng sông là một sợi chỉ nối kết con người và ký ức.
Hội nghị xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Vĩnh Long không chỉ mở ra cơ hội hợp tác cho hai địa phương mà còn góp phần khẳng định tầm nhìn của du lịch Việt Nam: phát triển bằng sự liên kết, lan tỏa bằng bản sắc và hướng tới bền vững. Giữa hai dòng sông, một hành trình mới đã bắt đầu - hành trình nối liền hai miền di sản, để du khách đến Việt Nam không chỉ tìm thấy cảnh đẹp mà còn cảm nhận được tâm hồn của một đất nước luôn biết cách làm mới chính mình trong từng bước đi.
Bài và ảnh: Việt Cường