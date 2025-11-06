Hợp tác du lịch Hà Nội - Vĩnh Long: Chung nhịp phát triển, nâng tầm trải nghiệm Việt

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, hoạt động liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa Vĩnh Long (sau sáp nhập Vĩnh Long - Bến Tre - Trà Vinh) và Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của hai địa phương, cũng như của cả nước. Bà Nguyên Thị Ngọc Dung cho hay, hai địa phương thường xuyên duy trì kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành hợp tác xây dựng sản phẩm, hình thành các tuyến – điểm du lịch liên vùng, ưu tiên giới thiệu những chương trình tham quan đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa vùng miền.

Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Phó Giám đốc sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của sự hợp tác giữa Hà Nội và Vĩnh Long là xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng độc đáo, đa dạng, có sức hấp dẫn cao, gắn kết các điểm đến theo từng chủ đề như:

- Liên kết Văn hóa - Di sản: Khai thác các giá trị di sản văn hóa, lịch sử của Hà Nội, Vĩnh Long (với các di tích lịch sử - văn hóa, làng văn hoá - du lịch), các lễ hội truyền thống, làng nghề đặc sắc để tạo ra các tour du lịch văn hóa chuyên sâu, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, kéo dài thời gian lưu trú.

- Liên kết Thiên nhiên - Trải nghiệm: Kết nối các thế mạnh về du lịch sinh thái của cả hai địa phương, hình thành những tour du lịch trải nghiệm mang đậm dấu ấn vùng miền. qua đó tạo nên trải nghiệm chân thực, giàu bản sắc và khác biệt.

- Liên kết Ẩm thực - Mua sắm: Phát huy thế mạnh ẩm thực Hà Nội với các món ăn đặc trưng, kết hợp với các sản vật, đặc sản địa phương của Vĩnh Long như bưởi Năm Roi, cam sành, thanh trà, dừa xiêm,... để tạo nên các tour du lịch tham quan vườn trái cây, thưởng thức đặc sản địa phương, góp phần lan toả giá trị văn hoá ẩm thực Việt Nam và kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ gắn với du lịch.

- Liên kết Làng nghề - Du lịch đường sông: Phát huy lợi thế sông ngòi phong phú của cả hai địa phương, kết nối các làng nghề ven sông như Bát Tràng, Vạn Phúc (Hà Nội) với các làng nghề gạch gốm hơn trăm năm tuổi, đan lát, mây tre, làm bánh truyền thống,... của Vĩnh Long để hình thành những tour du lịch đường sông mang đậm dấu ấn văn hóa làng nghề. Du khách sẽ có cơ hội vừa thưởng ngoạn cảnh sắc sông nước hữu tình, vừa trải nghiệm không gian làng nghề, giao lưu cùng nghệ nhân và cảm nhận nhịp sống mộc mạc, chân tình của hai miền đất.

Hội nghị xúc tiến không chỉ là cuộc gặp của các cơ quan quản lý mà còn là diễn đàn kết nối doanh nghiệp. Tại đây, các đại biểu, doanh nghiệp du lịch của hai địa phương cũng chia sẻ, đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển du lịch Vĩnh Long cũng như để tăng tính hiệu quả cho hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội – Vĩnh Long.