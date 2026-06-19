Hồn Việt trong những bức tranh gạo

19/06/2026

Từ những hạt gạo mộc mạc của đồng quê Việt Nam, chị Nguyễn Thị Vân ở xã Sóc Sơn (thành phố Hà Nội) đã tạo nên những bức tranh độc đáo mang đậm hồn quê và bản sắc văn hóa Việt. Với chị, mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn là một cách kể chuyện về đất nước và con người Việt Nam bằng nghệ thuật.

Một số bức tranh gạo có chủ đề quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Khánh long/ Báo ảnh Việt Nam

Năm 2015, chị Nguyễn Thị Vân thực hiện bức tranh gạo đầu tiên - bức thư pháp chữ “Tâm” dành tặng Trường Mầm non Phù Lỗ, nơi chị công tác, để đấu giá gây quỹ từ thiện. Sự đón nhận nồng nhiệt dành cho tác phẩm ấy đã khơi dậy niềm say mê sáng tạo trong chị. Sau đó, chị tiếp tục làm thêm nhiều bức tranh để tặng người thân, bạn bè. Trước sự động viên của những người yêu thích dòng tranh độc đáo này, năm 2016, chị cùng chồng mở xưởng sản xuất và chính thức đưa tranh gạo ra thị trường.

Gạo được rang cho đủ độ màu cần để làm tranh. Ảnh: Khánh long/ Báo ảnh Việt Nam

Theo chị Vân, loại gạo phù hợp nhất để làm tranh là gạo lài sữa, bởi hạt dài, thon và chắc. Qua nhiều lần thử nghiệm, chị đã tìm ra cách rang gạo để tạo nên các gam màu tự nhiên khác nhau mà không cần dùng phẩm nhuộm. Tùy theo thời gian rang, hạt gạo sẽ chuyển màu từ vàng nhạt đến nâu đậm, thậm chí gần như đen. Một mẻ rang khoảng 30 phút cho màu vàng nhẹ, trong khi để tạo màu nâu sẫm, gạo phải được rang liên tục từ 5 đến 6 giờ.

Sau khi đã chải đều gạo trên gỗ, chị Vân sẽ sử dụng tấm mika để gõ và ép tạo độ phẳng cho tranh.

Ảnh: Khánh long/ Báo ảnh Việt Nam

Để hoàn thiện một bức tranh, trước tiên chị phác thảo hình ảnh trên tấm gỗ, sau đó phủ keo và tỉ mỉ gắn từng hạt gạo theo bố cục đã định. Mỗi chủ đề lại cần một bảng màu riêng và sự kiên nhẫn trong từng chi tiết để tác phẩm có chiều sâu và cảm xúc. Sau khi hoàn thành, tranh được phơi nắng, phủ sơn bóng và xử lý chống mối mọt nhằm bảo quản lâu dài. Tùy kích thước và nội dung, mỗi bức tranh thường mất từ một đến ba ngày để hoàn thiện.

Chị Vân chỉ dẫn cho cộng sự của mình trong việc cần tỉ mỉ, cẩn thận khi làm tranh. Ảnh: Khánh long/ Báo ảnh Việt Nam

Hiện nay, xưởng tranh của chị Vân sản xuất khoảng 170 - 200 tác phẩm mỗi tháng với nhiều kích cỡ khác nhau. Các chủ đề chủ yếu xoay quanh vẻ đẹp quê hương Việt Nam như cánh đồng lúa, cây đa, giếng nước làng quê hay những địa danh nổi tiếng của Hà Nội như Hồ Gươm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và chùa Một Cột. Ngoài ra còn có các tác phẩm thư pháp với những chữ mang ý nghĩa tốt đẹp như Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Tâm và Đức.

Một số bức tranh gạo có chủ đề quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Ảnh: Khánh long/ Báo ảnh Việt Nam

Chị Vân chia sẻ: “Tôi mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam tới nhiều người hơn. Tôi rất vui khi nhiều du khách chọn tranh gạo như một món quà mang đậm dấu ấn Việt Nam để dành tặng bạn bè quốc tế”./.

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

