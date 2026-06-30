Hội trại Trí Tuệ trẻ em 2026 - cầu nối với trẻ em thế giới
Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026) là cầu nối để trẻ em Việt Nam và 7 quốc gia cùng nhau xây dựng các giải pháp do trẻ em khởi xướng, nơi trẻ em không chỉ bàn luận về tương lai, mà đang kiến tạo nên tương lai.
Hội trại do World Vision International tổ chức, được xây dựng dựa trên một niềm tin: trẻ em có sự hiểu biết, sự sáng tạo, và quyền được nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Chủ đề của năm nay không đến từ người lớn, mà chính từ trẻ em. Đó là vấn đề biến đổi khí hậu, di cư và hoà nhập xã hội. Hội trại với thông điệp: "Hành động, Huy động sự tham gia và Hợp tác do trẻ em khởi xướng" chính là một mô hình mẫu, minh chứng sinh động cho quyền tham gia của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016 và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
Trong suốt trại hè, các em vẽ tranh và chia sẻ những câu chuyện cá nhân, tham gia hoạt động "Cuộc đua kỳ thú" để tìm hiểu về nghiên cứu do trẻ em thực hiện, và cùng nhau xây dựng các sáng kiến vận động chính sách để mang về cộng đồng của mình. Hội trại có hoạt động triển lãm "Tiếng nói thành Hành động" (Voices to Action), nơi các em trình bày trực tiếp ý tưởng của mình trước một hội đồng gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, và Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, một khoảnh khắc hiếm có khi các bạn trẻ được nói, và những người ra quyết định lắng nghe.
Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam, chia sẻ: "Tiếng nói của các em nhắc tôi rằng lãnh đạo là sự đồng cảm, là mục đích sống, và là sự sẵn lòng tạo ra sự đổi thay. Những người lãnh đạo giỏi nhất không chỉ dẫn dắt bằng sự can đảm. Họ dẫn dắt bằng sự tử tế, sự quan tâm và một trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe người khác, biết đón nhận những ai cảm thấy bị bỏ lại, và biết dùng những tài năng của mình để phục vụ và nâng đỡ cộng đồng.".
Bà Lê Thị Hường, Chuyên gia Quốc gia, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, đánh giá cao nền tảng mà Hội trại mang lại để tiếng nói của các bạn trẻ có thể vươn tới các diễn đàn chính sách:"Tôi thực sự ấn tượng khi thấy chính các em là những người chủ trì, tự tin đề xuất giải pháp cho các thách thức toàn cầu: từ biến đổi khí hậu, công nghệ số, thúc đẩy hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đến các vấn đề di cư và an ninh lương thực. Các em đã chứng minh rằng trẻ em không chỉ thụ hưởng chính sách, mà hoàn toàn có thể là những chủ thể có trách nhiệm, tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Từ việc biến 'tiếng nói' thành 'hành động', các em đang khẳng định năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình."
Đối với nhiều đại biểu trẻ, Hội trại còn là cơ hội hiếm có để các em nhận ra rằng những trăn trở của mình không chỉ giới hạn trong làng quê hay thành phố của riêng mình. Ni Sa, một trẻ em gái đến từ vùng núi phía Bắc Việt Nam, chia sẻ: "Ở nơi chúng em sống, người ta thường nói rằng trẻ em còn nhỏ nên không cần quan tâm, không cần phải lắng nghe chúng, nhất là trẻ em gái. Em mong muốn xã hội và cộng đồng sẽ tôn trọng và thấu hiểu chúng em hơn. Với các bạn nữ em muốn gửi tới thông điệp, hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, để người lớn có thể thấu hiểu và đồng hành cùng các bạn nhiều hơn nhé."
Việc được gặp gỡ những trẻ em từ các quốc gia khác cùng chung những trăn trở và hy vọng đã giúp những bạn trẻ như Ni Sa cảm thấy không còn đơn độc và có thêm quyết tâm biến tiếng nói của mình thành hành động.
Young Minds CAMP 2026 là một phần trong cam kết lâu dài của World Vision đối với sự tham gia thực chất của trẻ em vượt ra khỏi việc chỉ tham vấn, để hướng tới mối quan hệ đối tác thực sự, nơi trẻ em được công nhận là những chủ thể tạo ra sự thay đổi ngay từ hôm nay, không cần chờ đến một ngày nào khác trong tương lai.
27 trẻ em đại diện đến từ các quốc gia như Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đã hội tụ trong một hội trí trí tuệ của học hỏi, sáng tạo và hành động. Ông Ariel Dawal Odtojan, Cố vấn cao cấp về Vận động Chính sách và Sự Tham gia của Trẻ em, World Vision International cho biết: "Điều chúng tôi coi trọng nhất ở Young Minds CAMP là tạo ra một không gian an toàn và ý nghĩa, để các bạn trẻ có thể chia sẻ trải nghiệm của mình, học hỏi từ nhau, và cùng tìm hiểu những vấn đề thực tế đang ảnh hưởng đến cuộc sống của các em".
Bài: Bích Vân - Ảnh: Tư liệu