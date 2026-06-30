Hội trại Trí Tuệ trẻ em 2026 - cầu nối với trẻ em thế giới

30/06/2026

Hội trại Trí tuệ trẻ năm 2026 (Young Minds CAMP 2026) là cầu nối để trẻ em Việt Nam và 7 quốc gia cùng nhau xây dựng các giải pháp do trẻ em khởi xướng, nơi trẻ em không chỉ bàn luận về tương lai, mà đang kiến tạo nên tương lai.

Hội trại do World Vision International tổ chức, được xây dựng dựa trên một niềm tin: trẻ em có sự hiểu biết, sự sáng tạo, và quyền được nói lên tiếng nói của mình về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của các em. Chủ đề của năm nay không đến từ người lớn, mà chính từ trẻ em. Đó là vấn đề biến đổi khí hậu, di cư và hoà nhập xã hội. Hội trại với thông điệp: "Hành động, Huy động sự tham gia và Hợp tác do trẻ em khởi xướng" chính là một mô hình mẫu, minh chứng sinh động cho quyền tham gia của trẻ em được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016 và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Đại diện trẻ em Việt Nam tham dự Hội trại Trí tuệ (YMC) 2026. Ảnh: Tư liệu

Trong suốt trại hè, các em vẽ tranh và chia sẻ những câu chuyện cá nhân, tham gia hoạt động "Cuộc đua kỳ thú" để tìm hiểu về nghiên cứu do trẻ em thực hiện, và cùng nhau xây dựng các sáng kiến vận động chính sách để mang về cộng đồng của mình. Hội trại có hoạt động triển lãm "Tiếng nói thành Hành động" (Voices to Action), nơi các em trình bày trực tiếp ý tưởng của mình trước một hội đồng gồm đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, và Hội Người khuyết tật thành phố Đà Nẵng, một khoảnh khắc hiếm có khi các bạn trẻ được nói, và những người ra quyết định lắng nghe.

Những lãnh đạo trẻ khu vực Đông Á tham dự Hội trại trí tuệ chụp ảnh cùng ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam, chia sẻ: "Tiếng nói của các em nhắc tôi rằng lãnh đạo là sự đồng cảm, là mục đích sống, và là sự sẵn lòng tạo ra sự đổi thay. Những người lãnh đạo giỏi nhất không chỉ dẫn dắt bằng sự can đảm. Họ dẫn dắt bằng sự tử tế, sự quan tâm và một trái tim biết yêu thương, biết lắng nghe người khác, biết đón nhận những ai cảm thấy bị bỏ lại, và biết dùng những tài năng của mình để phục vụ và nâng đỡ cộng đồng.".



Bà Lê Thị Hường, Chuyên gia Quốc gia, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế, đánh giá cao nền tảng mà Hội trại mang lại để tiếng nói của các bạn trẻ có thể vươn tới các diễn đàn chính sách:"Tôi thực sự ấn tượng khi thấy chính các em là những người chủ trì, tự tin đề xuất giải pháp cho các thách thức toàn cầu: từ biến đổi khí hậu, công nghệ số, thúc đẩy hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đến các vấn đề di cư và an ninh lương thực. Các em đã chứng minh rằng trẻ em không chỉ thụ hưởng chính sách, mà hoàn toàn có thể là những chủ thể có trách nhiệm, tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Từ việc biến 'tiếng nói' thành 'hành động', các em đang khẳng định năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của mình."

Các trẻ em vẽ tranh chủ đề: Sáng kiến di cư. Ảnh: Tư liệu