Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: Cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho doanh nghiệp Việt

04/02/2026

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 2/2 đến 13/2, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương địa phương không chỉ mong muốn gia tăng doanh thu mà còn cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và lan tỏa thương hiệu trên thị trường toàn quốc và quốc tế.

Lần đầu tiên góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, gian hàng của thành phố Huế được các doanh nghiệp địa phương của tỉnh mang đến loạt sản phẩm đặc trưng của cố đô như tinh dầu tràm, trầm, nhang Huế, gốm thủ công và các sản phẩm túi xách homemade vẽ tay.

Theo chị Dương - đại diện Hợp tác sản xuất chế biến tinh dầu tràm xã Lộc Thủy (TP Huế) chia sẻ: “Hội chợ là dịp quan trọng để các sản phẩm làng nghề Huế tiếp cận người tiêu dùng cả nước, đồng thời tìm kiếm đối tác phân phối tại thị trường thế giới, góp phần quảng bá thương hiệu địa phương và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.”.

Với bề dày hình thành từ năm 1990, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thêu Mây Đoan Trang (TP Huế) đã mang tới hội chợ hơn 70 mẫu áo dài trưng bày tại gian hàng ở hội chợ.

Theo chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung- đại diện công ty cho biết áo dài của bên chị được nhiều khách hàng, đặc biệt là khách phía Bắc yêu thích bởi kỹ thuật may tinh xảo, đường kim mũi chỉ chỉn chu, chất liệu gấm cao cấp.

“Thông qua việc trưng bày và cho khách trực tiếp trải nghiệm, chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Huế, đồng thời mở rộng tệp khách hàng thay vì chỉ phục vụ nhóm khách đến may trực tiếp tại Huế như trước đây.”, chị Nhung cho biết.

Không gian mua sắm đặc sản của thành phố Hải Phòng tại hội chợ cũng trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.

Với truyền thống gia đình từ năm 1968, xôi khúc An định vị sản phẩm theo hướng “tìm về hương vị xưa” của đồng bằng Bắc Bộ, sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên như lá khúc, gạo, đỗ xanh, thịt mỡ...Đến nay, với chứng nhận OCOP 3 sao, cơ sở này đã có hệ thống phân phối đã có mặt tại 11 tỉnh thành trong nước.

Chị Phạm Thị An- chủ cơ sở hộ kinh doanh Xôi Khúc An (TP. Hải Phòng) cho biết: “Thông qua việc tham gia hội chợ, tôi mong muốn thông qua hội chợ sẽ tiếp tục tìm kiếm đại lý mới trên toàn quốc, đưa đặc sản truyền thống của gia đình cũng như của Hải Phòng đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, góp phần giao thoa văn hóa ẩm thực vùng miền.”.

Sản phẩm yến sào Khánh Hòa tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ thống phân phối. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Trong khi đó, Hợp tác xã Trà Nguyên Long (xã Tân Cương, Thái Nguyên) lại mang đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 các dòng trà chủ lực như Trà Tôm Nõn, Trà Đinh và Trà Thượng hạng đạt OCOP 4 sao cùng bộ sản phẩm đạt danh hiệu nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Điệp- Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết: “Những hội chợ mang tính chất quốc gia thì hầu hết các doanh nghiệp như chúng tôi đều mong muốn tham gia, bởi có được quảng bá rộng rãi và thu hút được khách tham quan. Tôi kỳ vọng hội chợ lần này sẽ là kênh xúc tiến quan trọng để lan tỏa thương hiệu trà Nguyên Long cũng như đặc sản trà của Thái Nguyên, kết nối với khách hàng, đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt trong dịp Tết là thời điểm nhu cầu quà biếu và tiêu dùng trà tăng cao.”.

Có thể nói Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 là dịp quan trọng để các doanh nghiệp của các tỉnh thành có cơ hội mở rộng kết nối thương mại. Những cuộc đàm phám, những hợp đồng đang được ký kết để lan tỏa sản phẩm Việt trên toàn cầu./.